Roland-Garros: entraîneur de Djokovic, Ivanisevic déçu par le public parisien… mais aussi par le Serbe

Entraîneur de Novak Djokovic, éliminé dès les quarts de finale de Roland-Garros par Rafael Nadal, Goran Ivanisevic a été déçu par le public français “injuste” envers le Serbe. Mais le mentor de Djokovic charge également son joueur après sa contre-performance, qu'il juge par moment "incompréhensible".

Après 4h12 de combat acharné, Novak Djokovic a quitté Roland-Garros dès les quarts de finale. Battu par Rafael Nadal, désormais titré à quatorze reprises à Paris, Novak Djokovic n'avait pas le public français pour lui. Son entraîneur Goran Ivanisevic, présent dans le box du Serbe l’a constaté: "On savait que la majorité soutiendrait Nadal. Je pensais à 80%, mais on a constaté que 99,9% des personnes présentes voulaient que l'Espagnol gagne."

Si le soutien à Nadal n’est donc pas une surprise pour le vainqueur de Wimbledon 2001, le Croate estime le traitement réservé à 'Nole' déloyal: "Ce qui me semble vraiment injuste, c'est que Novak, un joueur qui est numéro 1 mondial et qui compte 20 titres du Grand Chelem, soit hué, se désole-t-il pour tennismajors. Il n'y a aucune raison à cela, que cela vous plaise ou non, vous devez le respecter. Je ne sais pas comment il l'a ressenti, mais il y est habitué donc il devrait savoir comment gérer ça ou ça ne peut pas être une excuse."

Malgré le traitement défavorable réservé au numéro un mondial sur le court Philippe-Chatrier, Ivanisevic ne met pas la défaite de son poulain sur le compte du public. Au contraire, l’entraîneur de 50 ans s’est montré "honnête" sur la performance du sextuple vainqueur de Wimbledon: "Je suis très triste. Je pense qu'aucun des joueurs n'a joué son meilleur tennis, je ne pense pas que la performance de Rafa ait été spectaculaire, mais l'attitude sur le terrain et le langage corporel ont fait la différence. J'ai prévenu Novak que le début de match allait être décisif, je lui ai dit à plusieurs reprises, mais malgré cela, il a mal recommencé." Ivanisevic juge même "incompréhensible" la manière dont Djokovic a joué le troisième set: "Comme s'il manquait d'énergie et ne croyait pas en ses chances de gagner. Vous ne pouvez pas vous permettre cela contre Nadal dans ce tournoi."

"Ce que Rafa a fait, c'est profiter des avantages que Djokovic lui a donnés avec son jeu. Si vous faites des erreurs, vous les payez instantanément contre lui. Regardez en demi-finale. Zverev a mieux joué tout le match avant la blessure, mais il perdait. Comme je le dis, l'énergie de Rafa était incroyable et Novak n'avait pas confiance."

Seul motif d’espoir pour Ivanisevic: la perspective de Wimbledon, pour lequel le Croate est confiant: "Novak va gagner le tournoi. J'ai un bon pressentiment là-dessus. Il a surmonté des défaites difficiles et je suis convaincu qu'il atteindra le meilleur niveau à Londres." Après la terre-battue de Roland-Garros, c’est le gazon de Wimbledon qui attend en effet Novak Djokovic entre le 27 juin et le 10 juillet.