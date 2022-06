Roland-Garros: Garcia et Mladenovic décrochent un nouveau titre du Grand Chelem

Mal embarquées en finale du double dames, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont remporté ce dimanche leur deuxième titre à Roland-Garros face à Coco Gauff et Jessica Pegula (2-6, 6-3, 6-2).

Caroline Garcia et Kristina Mladenovic remettent ça. Après l'exploit de 2016, les Françaises ont remporté ce dimanche leur deuxième titre en double à Roland-Garros face à Coco Gauff et Jessica Pegula (2-6, 6-3, 6-2). Malmenées dans le premier set en raison de nombreuses fautes, les Françaises ont rectifié le tir dans la deuxième manche en prenant d'entrée le service des Américaines.

Le week-end catastrophique de Coco Gauff

Poussées par le public du court Philippe-Chatrier, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont pris le meilleur dans le set décisif pour faire plier définitivement Coco Gauff et Jessica Pegula en 1h45 de jeu. Le duo français, reformé en début d'année pour l'Open d'Australie, remporte son 5e titre ensemble et son deuxième Roland-Garros. Il s'agit du 9e titre en Grand Chelem pour Kristina Mladenovic, titrée en double dames (4 Roland-Garros, 2 Open d'Australie) et en double mixte (2 Open d'Australie, 1 Wimbledon).

Le week-end parisien s'est en revanche très mal passé pour Coco Gauff. Balayée en finale du simple par Iga Swiatek, la jeune américaine de 18 ans court toujours après un premier triomphe dans un Majeur.