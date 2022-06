Roland-Garros: Nadal entretient le flou sur son avenir

À quelques heures de la finale de Roland-Garros face à Casper Ruud, Rafael Nadal s'est confié à France Télévisions sur la suite de sa carrière. L'Espagnol avoue être dans le flou quant à la suite de sa carrière.

Rafael Nadal va-t-il disputer le dernier match de sa carrière ce dimanche, à l'occasion de la finale de Roland-Garros. Opposé à Casper Ruud, 8e joueur mondial, l'Espagnol de 36 ans est en quête d'un 22e Grand Chelem, le 14e Porte d'Auteuil. Gêné par son pied, le taureau de Manacor avoue être dans le flou concernant la suite de sa carrière.

"Je ne sais pas, j'aimerais pouvoir donner une réponse plus claire mais pour l'instant je n'en sais rien, avoue-t-il dans une interview à France Télévisions, qui sera diffusée en intégralité avant la finale. Il y a une chose claire, c'est que j'aimerais beaucoup revenir ici à Roland-Garros pendant quelques années mais j'ai un problème à un pied qui ne me permet pas de m'entraîner beaucoup."

>> Suivez la finale Nadal-Ruud en direct

"On va essayer de trouver des solutions"

Si plusieurs indices semblent pencher sur une éventuelle retraite ce dimanche, peu importe le résultat, Rafael Nadal a tenu des propos indécis sur la suite de carrière. "Mon objectif est de revenir ici, mais la possibilité existe que je ne puisse pas, poursuit-il. Après ce tournoi, on va essayer de trouver des solutions pour mon pied. Il y a des jours très difficiles mais je vais tout faire pour continuer à jouer. Je vais me donner tous les moyens pour venir à nouveau ici."

Le syndrome de Müller-Weiss, qui handicape de plus en plus le pied gauche du champion espagnol, une pathologie rare affectant un os du pied, qui peut provoquer des douleurs chroniques. Le Majorquin souffre depuis ses 18 ans d'une ostéonécrose de l'os naviculaire (ou scaphoïde tarsien), également appelée donc syndrome de Müller-Weiss. Une maladie dégénérative "chronique et incurable", a-t-il indiqué début mai. Ce syndrome touche l'os naviculaire, situé sur le dos du pied, entre le talus (autrefois appelé astragale) et les os cunéiformes.

Le syndrome de Müller-Weiss peut toucher un seul pied mais plus souvent les deux. Rafael Nadal souffre d'un seul pied, le gauche. Cette pathologie affecte plus souvent les femmes, et des personnes entre 40 et 60 ans. Outre du repos, des semelles orthopédiques peuvent diminuer la contrainte mécanique. Face aux douleurs, des traitements anti-inflammatoires et des infiltrations complètent la panoplie thérapeutique. "Je vis avec une tonne d'anti-inflammatoires au quotidien pour me donner une chance de pouvoir m'entraîner (...) Si je n'en prends pas, je boîte", raconte Rafael Nadal. Et "mon problème, depuis déjà un certain temps, c'est qu'il y a beaucoup de jours où je vis avec trop de douleur".