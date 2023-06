Roland-Garros: "Je trouve ça irrespectueux", la réponse cash de Djokovic aux sifflets du public

Malgré sa victoire contre l'Espagnol Alejandro Davidovich au 3eme tour de Roland-Garros ce vendredi, Novak Djokovic a été la cible de quelques sifflets du public parisien. Une attitude qui n’ont pas du tout plu à la star serbe.

Le soleil taperait-il sur les organismes des spectateurs présents dans les tribunes de Roland-Garros depuis le début du tournoi? Si le public parisien n’a jamais été réputé pour être le plus calme du circuit, cette année, il apparait particulièrement dissipé.

Ce n’est pas l’Américain Taylor Fritz, copieusement sifflé et très remonté jeudi après sa victoire face à Arthur Rinderknech, qui dira le contraire. Ce vendredi, le soleil était toujours présent Porte d’Auteuil et c’est Novak Djokovic qui a essuyé quelques sifflets sur le court Philippe-Chatrier. Opposé à l'Espagnol Alejandro Davidovich qu’il a difficilement battu en trois sets, le joueur de 36 ans, très clivant, a ses supporters mais aussi ses haters.

"Quand quelqu'un a un comportement irrespectueux, il faut répondre"

Et à Paris, le Serbe n’a pas toujours été le chouchou du public, la preuve ce vendredi après sa qualification pour les 8emes de finale : "Il y a eu des hauts et des bas dans ma carrière, ils m'ont beaucoup soutenu lorsque je perdais en finale. Je suis reconnaissant, j'ai toujours du soutien", a commenté Novak Djokovic avant de sortir la boite à tacles pour ceux qui l’ont hué ce vendredi : "Ce sont des individus ou des groupes qui adorent huer, je trouve ça irrespectueux et je ne comprends pas cela. Ils ont payé ils font ce qu'ils veulent, la plupart du temps je ne dis rien mais parfois quand quelqu'un a un comportement irrespectueux il faut répondre", souffle "Djoko".