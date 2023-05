Roland-Garros: le message polémique de Djokovic sur le Kosovo après sa victoire au premier tour

Dans la foulée de sa victoire tranquille au premier tour de Roland-Garros, Novak Djokovic a traditionnellement signé la caméra. Sauf que le Serbe a écrit un message polémique sur la situation brûlante au Kosovo.

"Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Stop à la violence". Par ces mots écrits en cyrillique sur l’objectif de la caméra, ce lundi à Roland-Garros, Novak Djokovic a envoyé un message de paix, mais également un message très politique. Et polémique. Le numéro 3 mondial, venait de réussir son entrée en lice dans le Grand Chelem parisien, disposant de l’Américain Aleksandar Kovacevic, également d’origine serbe, en 2h26 (6-3, 6-2, 7-6).

Le message de Djokovic évoque les tensions qui touchent dernièrement le nord du Kosovo, ancienne province serbe, depuis son indépendance proclamée en 2008. Contrairement à la France et à l’ONU, la Serbie n’a toujours pas reconnu le pays et son armée a récemment annoncé rester "jusqu’à nouvel ordre" en "état d’alerte maximale" à la frontière, alors que des heurts ont éclaté dans plusieurs localités du Kosovo entre forces de l'ordre et populations serbes.

Les joueurs pourtant interdits d'exprimer leurs opinions politiques

Par ces mots, le joueur considère donc que le Kosovo fait partie de la Serbie, une position considérée comme nationaliste. Cela pourrait constituer une infraction à la charte de la fédération française, qui interdit aux joueurs "toute forme de violence", dont "les opinions politiques et religieuses" font notamment partie.

Sa prise de position, massivement relayée, a donc beaucoup fait réagir dans la région. Novak Djokovic était déjà accusé depuis plusieurs années, par le Kosovo, de relayer des discours nationalistes serbes. En 2008, après un sacre à l'Open d'Australie, le tennisman avait ainsi lancé "le Kosovo est la Serbie" dans une vidéo de soutien à un rassemblement à Belgrade.