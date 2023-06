Roland-Garros: les mots de Mbappé pour saluer le sacre historique de Djokovic

Kylian Mbappé a assisté à la victoire de Novak Djokovic face à Casper Ruud, ce dimanche à Paris, en finale de Roland-Garros. L’attaquant du PSG en a profité pour saluer le triomphe du joueur serbe, qui détient désormais le record ultime de sacres en Grand Chelem (33).

Deux légendes du PSG, assises côte à côte. Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic ont assisté ensemble à la victoire de Novak Djokovic face à Casper Ruud, ce dimanche à Paris, en finale de Roland-Garros (7-6, 6-3, 7-5). Tous les deux vêtus d’un t-shirt blanc et d’une paire de lunettes de soleil noire, l’attaquant français et le géant suédois ont pu apprécier la démonstration de Djokovic, qui a surclassé son adversaire norvégien sur le court Philippe-Chatrier. Un succès qui lui a permis de l’emporter pour la troisième fois de sa carrière Porte d’Auteuil, en devenant le joueur le plus titré de l’histoire en Grand Chelem (33), devant Rafael Nadal (32).

Un sacre historique salué par Kylian Mbappé après la rencontre. "Super, légendaire, extraordinaire", a réagi le capitaine de l’équipe de France. Novak Djokovic, lui, a profité de son discours au milieu du court pour saluer les grands sportifs venus le voir entrer un peu plus dans la légende du tennis.

Djokovic a salué Mbappé lors de son discours

"Je voudrais remercier les stars du foot qui sont là, Giroud, Ibra, Mbappé", a déclaré le Serbe en les désignant du doigt un par un dans les gradins. De quoi amuser les intéressés, à l’image d’Olivier Giroud, qui a affiché un grand sourire au moment d’être cité par le héros de l’après-midi. Novak Djokovic a également mentionné l’Américain Tom Brady, star de la NFL, lui aussi présent sur le Central. "J’espère que ça vous a plu. Je suis désolé si j’ai oublié quelqu’un mais c’est vraiment un grand honneur", a glissé "Djoko" au micro, dans une ambiance très détendue.