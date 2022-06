Roland-Garros: les précisions de Pinot sur son message sur Nadal et ses injections

Interpellé par Jonathan Eysseric, tennisman français, à propos de la prise de sa position sur les injections de Rafael Nadal, Thibaut Pinot a tenu à préciser le fond de sa pensée. Le coureur assure qu'il ne visait pas spécifiquement l'Espagnol mais des pratiques qu'il n'apprécie pas.

Après un premier tweet, dans lequel il semblait regretter le recours massif de Rafael Nadal aux injections, l'Espagnol ayant remporté Roland-Garros "sans sensation au pied", Thibaut Pinot a voulu préciser le fond de sa pensée, en réponse à Jonathan Eysseric. Le tennisman français avait répondu : "La tristesse de ce tweet" en voyant le message du cycliste.

Ce dernier a développé son raisonnement, tout en affirmant sa position. "Pourquoi ? Parce que j’ai mes convictions, une façon de voir le sport et la performance sportive autrement que la vôtre peut être? Mon tweet (3 mots) qui fait tant réagir est tombé sur Nadal mais ça aurait pu être un golfeur, cavalier, handballeur, basketteur, escrimeur, rugbyman, haltérophile, skieur, footballeur, surfeur, cycliste, etc...", confie le coureur de la Groupama-FDJ en utilisant une série d'émôticones.

Les infiltrations autorisées dans le tennis

Avant de poursuivre: "En aucun cas sa carrière ni son talent ne sont remis en cause ici. On voit trop de sportifs utiliser ce genre de pratique ces dernières semaines. J’ai quasi perdu 2 ans de carrière sûrement les plus belles pour soigner mon dos, ça a été difficile mais j’en suis fier aujourd'hui. Des méthodes tout simplement interdites dans mon sport tant décrié malheureusement. Voilà un peu plus de précision sur la tristesse de mon tweet. Désolé si ma réponse est tombée sur vous. Sportivement."

Membre de la formation Groupama-FDJ, Thibaut Pinot se plie aux règles de l'Agence mondiale antidopage (AMA) mais aussi à celles du Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC), une association à laquelle souscrivent plusieurs équipes et coureurs du peloton. Celle-ci n'est néanmoins pas obligatoire mais est plus contraignante, notamment en matière d'infiltrations. Si l'Union cycliste internationale (UCI) a attendu 2022 pour interdire l'usage des corticoïdes, le MPCC imposait déjà la règle depuis des années.

Toute injection ou infiltration est donc strictement interdite pour les membres du MPCC, ou bien celles-ci sont autorisées, sur avis médical, mais entraînent des arrêts pour les compétitions. Blessé au dos à l'issue du Tour de France 2020, Thibaut Pinot avait attendu l'hiver pour tenter de se soigner avec une infiltration. Rafael Nadal est touché au pied gauche depuis plusieurs années par le syndrome de Müller-Weiss. Les infiltrations de produit anesthésique reçues par Rafael Nadal sont bien réglementaires dans le monde du tennis, contrairement à celui du cyclisme.