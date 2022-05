Roland-Garros: "Me battre jusqu’au bout", Tsonga imagine le dernier match de sa carrière

La dernière de Jo-Wilfired Tsonga approche à grand pas. À l’issue du tournoi Roland-Garros, le tennisman français prendra sa retraite. Opposé au premier tour au Norvégien Casper Ruud, Tsonga a dévoilé à Ouest-France comment il souhaiterait vivre le dernier match de sa carrière.

Mardi pourrait être la dernière apparition de Jo-Wilfried Tsonga sur un court de tennis. Cela fait maintenant quelques semaines que le Français a annoncé son intention de mettre un terme à sa carrière, à l’issue du tournoi Roland-Garros. Pour son entrée en lice, le Français aura fort à faire au premier tour, puisqu’il sera opposé à Casper Ruud (8e).

S’il ne part pas favori sur le papier face au Norvégien, le tennisman de 37 ans aura à cœur de briller pour ce qui sera sans doute son dernier match. C’est en tout cas ce qu’il a annoncé lors d’un entretien accordé à Ouest-France: "Le plus important pour moi, ce sera de me battre jusqu’au bout et de finir dans une belle ambiance, comme je l’ai toujours vécu finalement à Roland-Garros."

N’aimant pas la facilité, celui qui a remporté 18 titres ATP souhaite un combat dantesque pour sa dernière: "Un match accroché, où je vais au bout de moi-même. Voilà comment j’imagine la fin, en tout cas comment j’aimerais que ça se passe, peu importe l’issue des matchs." À voir si la rencontre face à Ruud répondra à ces attentes.

"Mon niveau reste plutôt correct"

Si son combat s’annonce rude face à celui qui a récemment remporté le tournoi de Genève, Tsonga assure qu’il a encore le niveau pour donner du fil à retordre à ses adversaires: "Je n’ai pas vraiment la certitude de pouvoir accrocher les meilleurs joueurs du monde aujourd’hui. Mais mon niveau reste plutôt correct."

Au vu de la riche carrière du Français, nul doute que ce dernier aura droit à un bel hommage de la part du public. Un évènement qu’il confie redouter: "J’appréhende un petit peu parce que je ne suis pas celui qui préfère ce genre de moments. Mais d’un autre côté, je ne suis pas non plus celui qui arrive à cacher ses émotions. J’ai eu un petit aperçu de ce qui m’attend à Lyon, et c’était douloureux."