Roland Garros: le très bel hommage de Djokovic à Tsonga avant sa retraite

Présent en conférence de presse à quelques jours de Roland Garros, Novak Djokovic, en quête d’un 21e titre du Grand Chelem à Paris, a exprimé toute son admiration pour Jo-Wilfried Tsonga, qui prendra sa retraite à l’issue du tournoi.

Alors que Jo-Wilfried Tsonga s'apprête à entamer sa Last Dance sur les courts de Roland Garros à partir du 22 mai, le Manceau a reçu les éloges de Novak Djokovic. “Djoko”, présent au média day du tournoi français, s’est exprimé sur le dernier tournoi Tsonga: “Je lui souhaite le plus bel au revoir possible au monde du tennis qu’il puisse imaginer. je suis sûr qu’il recevra beaucoup de soutien sur le court central.”

Pour le tenant du titre de Roland Garros, la place du Français dans le gratin de la petite balle jaune n’est pas à mésestimer: “Il a été l’un des joueur les plus charismatique. Quand il était au top, il était très puissant et constamment dans le top 10 mondial. Il a joué contre moi pour ma première finale de Grand Chelem, c’était la sienne aussi. “

"Il peut être fier de ce qu’il a accompli"

En janvier 2008, le grand public fait connaissance avec deux joueurs qui viennent bousculer l’ordre établi lors de l’Open d'Australie. Tsonga, 22 ans à l'époque, et Novak Djokovic, âgé de 20 ans, croisent le fer en finale. Le Serbe sort vainqueur de l’affrontement et pose la première pierre d'un palmarès gargantuesque. De son côté, Tsonga ne retrouvera pas les joies d’une finale de Grand Chelem.

Mais l’histoire entre les deux champions remonte à bien plus loin que cette fameuse journée de janvier 2008. "Je connais très bien Jo, depuis les juniors. J’ai beaucoup de respect pour lui, c’est un gars incroyable. Il génère beaucoup d’ondes positives autour de ce sport par son comportement et son jeu. Il peut être fier de ce qu’il a accompli.”

Au premier tour de Roland Garros, Jo-Wilfried Tsonga affrontera Casper Ruud (8e joueur mondial). De son côté, Novak Djokovic entamera son aventure française contre le Japonais Yoshihito Nishioka (94e joueur mondial).