Tennis (Banja Luka): Djokovic a tremblé face à l’espoir français, Luca Van Assche

Le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, a difficilement battu le jeune Français Luca Van Assche (87e), 6/7 (4/7), 6-3, 6-2, mercredi au deuxième tour du tournoi ATP 250 de Banja Luka (terre battue), en Bosnie-Herzégovine.

Sans complexes, le joueur de 18 ans, Luca Van Assche, tombeur du Suisse Stan Wawrinka au tour précédent, a pris la première manche au vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, après avoir sauvé trois balles de set. En délicatesse avec son coude droit, Novak Djokovic restait sur une élimination dès les huitièmes de finale au Masters 1000 de Monte-Carlo face à l'Italien Lorenzo Musetti (21e), 4-6, 7-5, 6-4.

A Banja Luka, il arborait toujours un manchon et n'a pas semblé gêné pour lâcher ses coups, remportant facilement ses premiers jeux de service face à Van Assche. Mais le lauréat du tournoi junior de Roland-Garros en 2021 et récent vainqueur du tournoi Challenger de Sanremo, a fait mieux que résister à son illustre aîné en arrachant la première manche au tie-break (7/4). Plus tôt, il avait pourtant dû écarter trois balles de set.

Face à Barrère en quarts ?

Dans la deuxième manche, le numéro 1 mondial, qui s'est souvent montré agacé lors de la partie, s'est rapidement remis d'aplomb pour égaliser (6-3). Dans le troisième set, c'est le Français qui a breaké d'entrée. Un avantage que "Nole", poussé par le public, a annulé dans la foulée avant de prendre à son tour le service de son jeune adversaire (3-1). Le Serbe a fait la course en tête jusqu'au bout (6-2) pour s'imposer en un peu plus de 2h30.

En quart de finale, il sera opposé au vainqueur du match entre son compatriote Dusan Lajovic (70e) et un autre Français, Grégoire Barrère (57e). Le tournoi ATP 250 de Banja Luka, capitale de l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine, remplace celui traditionnellement organisé à Belgrade, délocalisé cette saison en raison de travaux de modernisation.