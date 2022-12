Tennis: Djokovic officialise son retour en Australie, près d'un an après son expulsion

Novak Djokovic a dévoilé son programme de reprise, qui l'emmènera jusqu'à l'Open d'Australie où il espère décrocher un 22e titre du Grand Chelem.

Le retour de Novak Djokovic en Australie se précise. Un an après la polémique de son expulsion du pays, en raison de son absence de vaccination contre le Covid-19, la série des aventures du Serbe au pays des Kangourous aura bien une suite. L'information a été officialisée sur le site officiel de Novak Djokovic. La nouvelle saison des pérégrinations de Nole va débuter à Adélaïde, début janvier, en compagnie du Britannique Andy Murray, un tournoi qui fera office de préparation pour son objectif majeur, à savoir l’Open d’Australie, où le Serbe de 35 ans tentera de décrocher un 22e tournoi du Grand Chelem pour égaler le record de Rafael Nadal.

Les autorités australiennes l’ont autorisé à jouer sur leur sol, alors qu’il était frappé d’une interdiction de territoire de trois ans depuis son expulsion. Le Serbe se verra bien accorder un visa cette fois, ce que Craig Tiley, le directeur du premier Majeur de la saison, appelait de ses vœux, après avoir été en partie impliqué dans ses déboires. Le Serbe s’est rendu la tâche compliquée en refusant le vaccin contre le Covid, et a vu de nombreuses portes se fermer devant lui, en particulier aux Etats-Unis.

Défait en quart de finale par Rafael Nadal à Roland-Garros, le Serbe a triomphé à Wimbledon le mois suivant, et ce pour la quatrième année consécutive, se rapprochant du record de titres de Roger Federer sur le gazon londonien (8). De retour au top en octobre, après avoir surmonté les difficultés psychologiques qu’il a rencontrées suite à l’épisode australien, Djokovic enchaîne les titres et finit la saison en trombe avec une finale à Bercy et un sacre aux Masters de Turin, qui lui a permis cette fois d’égaler le record de six titres détenu au tournoi des Maîtres par Roger Federer.