Tennis: la FFT ne prévoit pas de sanctionner Benoit Paire pour son comportement

Interrogé ce lundi sur le cas Benoit Paire, en roue libre depuis quelques semaines sur le circuit ATP, le président de la fédération Gilles Moretton a expliqué s'être entretenu avec le joueur, mais ne rien prévoir à son encontre.

Benoit Paire a beau se trouver actuellement à Miami, où son élimination au Masters 1000 dès son entrée en lice samedi lui permet de profiter du soleil et de la vie, son nom s'est invité ce lundi à la fédération française.

En marge d’une conférence de presse consacrée à un important plan de développement du padel au sein de la FFT, où l’ancien médaillé olympique Arnaud Di Pasquale a été nommé directeur d’une mission spéciale, le nouveau président Gilles Moretton est revenu sur le "cas" Paire.

En roue libre depuis quelques semaines, le numéro 33 à l'ATP - qui a perdu 8 matchs sur 9 en 2021 - a vu plusieurs figures du tennis mondial, telles que Chris Evert, Andy Roddick ou Toni Nadal dénoncer son comportement ou même appeler à des sanctions le concernant, comme l'a fait Marion Bartoli.

"Nous ne prendrons pas de position dans l’immédiat"

"Le sujet a été traité au niveau de la fédération, a tenté de balayer le patron du tennis français Gilles Moretton, en préambule à son intervention. D’abord personnellement avec Benoit Paire que j’ai eu au téléphone. Je souhaitais lui dire un certain nombre de choses qui restent entre lui et moi, pour l’instant. Un avis a été donné par le comité d’éthique (un rappel à l'ordre, ndlr) et nous nous en tiendrons au niveau de la FFT à ces deux points."

Mais le sujet est tout de même revenu dans les questions des journalistes à l’issue de la conférence de presse qui s’est tenue en visio-conférence. "Je ne vais pas me dérober, a poursuivi Moretton. Je ne suis là que depuis un mois et demi. J’ai pour habitude et notamment auprès des joueurs de leur dire en face ce que j’ai à leur dire. De les prévenir et ne pas les prendre par défaut en faisant des déclarations de presse. J’ai dit ce que j’avais à dire, et Arnaud Clément l’a fait également. On a fixé nos règles du jeu. Ce sont les nôtres depuis le 13 février. C’est le cas de Nicolas Escudé également qui est le directeur technique national par intérim. C’est lui qui fixera les règles pour les sélections aux Jeux olympiques notamment."

Autrement dit, pas de sanction de la part de la FFT pour le moment. "Je ne vais pas aller plus loin, vous imaginez ce que j’ai pu lui dire, complète Moretton. Je ne le prendrai pas par défaut. Le comité d’éthique de la fédération s’est prononcé, je lis comme vous que l’ATP va se prononcer. Nous ne prendrons pas de position dans l’immédiat."

En outre, la fédération n’a pas non plus souhaité développer la situation autour de l’organisation du tournoi de Roland Garros, dont les premiers coups de raquette doivent avoir lieu dans deux mois. Si la situation sanitaire le permet. "Nous travaillons avec Amélie Oudéa-Castéra (DG de la fédé) sur différentes options avec les différents intervenants de Roland Garros, a indiqué le président. Certaines sont satisfaisantes, d’autre moins. Nous allons attendre jeudi les déclarations du gouvernement par rapport à un éventuel confinement total ou pas. Aujourd’hui tout est envisageable. Nous ne pouvons pas vous en dire plus pour le moment compte tenu de la situation générale."