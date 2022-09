Retraite de Federer: "Un triste jour pour moi et pour le sport", l'hommage touchant de Rafael Nadal

Sur son compte Twitter ce jeudi, Rafael Nadal a estimé que l'annonce de la retraite de Roger Federer, son rival historique, était "une triste journée pour (lui) et pour le sport dans le monde entier".

Sa réaction était attendue. Rafael Nadal a écrit un message sur ses réseaux sociaux ce jeudi, quelques heures après l'annonce de la retraite de Roger Federer, son "ami et rival". Le Suisse disputera la semaine prochaine son dernier tournoi, à 41 ans, à l'occasion de la Laver Cup, une compétition par équipes imaginée par l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem.

"Cher Roger, mon ami et rival. J'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais. C'est un jour triste pour moi personnellement et pour le sport dans le monde entier, a estimé Rafael Nadal en réaction à l'annonce de la retraite de Roger Federer. Ce fut un plaisir, mais aussi un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi, en vivant tant de moments extraordinaires sur et en dehors du terrain."

Seul joueur avec 22 tournois du Grand Chelem, Rafael Nadal a bataillé sur les courts avec Roger Federer pendant près de 15 ans. Les deux joueurs se sont rencontrés à 40 reprises, pour 24 victoires du Majorquin. Le dernier rendez-vous entre les deux hommes a eu lieu à Wimbledon, lors de la demie remportée en 2019 par le Suisse.

"Nous aurons encore beaucoup de moments à partager ensemble dans le futur, il y a encore beaucoup de choses à faire ensemble, nous le savons, a ajouté Rafael Nadal. Pour l'instant, je te souhaite vraiment tout le bonheur possible avec ta femme, Mirka, tes enfants, ta famille et profite de ce qui t'attend. Je te verrai à Londres pour la Laver Cup."

Le bilan des Nadal-Federer en faveur de l'Espagnol

En neuf oppositions lors des finales des tournois du Grand Chelem, Rafael Nadal a pris le dessus aussi avec six succès, dont quatre face à Federer à Roland-Garros. L'affiche Federer-Nadal, vue neuf fois, a été la plus fréquente de l'histoire en finales de Grand Chelem, devant les sept Nadal-Djokovic et les sept Djokovic-Murray. Ce n'est pas le nombre mais l'opposition de styles, comme dans les quatre Borg-McEnroe, qui a enthousiasmé le public: légèreté et offensive côté suisse, puissance et défense côté espagnol, même si évidemment Federer avait aussi d'excellentes jambes et Nadal des coups d'attaque dévastateurs, surtout en coup droit.

Les deux champions ont été l'un pour l'autre (et Novak Djokovic pour les deux) le principal obstacle à une domination totale sur le circuit. Pourtant, il n'y a jamais eu la moindre animosité, mais au contraire une amitié jamais démentie entre ses deux hommes qui se sont invités l'un chez l'autre et ont participé ensemble à des événements de promotion comme la "bataille des surfaces" (un côté en terre battue et l'autre en gazon) en 2007.



L'Espagnol, en particulier, n'a jamais caché son admiration pour son rival. Admettant dans son livre "un décalage de talent" avec le Suisse, il se disait "sidéré par la qualité de son jeu" et avouait qu'il "n'en revenait pas d'avoir réussi à le battre", en partie parce que "Federer n'était pas tout à fait Federer quand il jouait contre" lui. Le Suisse a lui souligné que c'était Nadal, un joueur "qui a des coups que personne d'autre n'a", qui l'avait poussé à remettre en question son jeu pour devenir un plus grand champion encore.