US Open: Djokovic ne devrait pas pouvoir participer, les Russes autorisés à jouer

En raison des mesures sanitaires pour entrer sur le territoire des Etats-Unis, les joueurs de tennis non-vaccinés ne devraient pas pouvoir participer à l’US Open. Novak Djokovic serait ainsi privé d’un nouveau Grand Chelem en 2022 alors que les joueurs russes pourront disputer le tournoi à Flushing Meadows sous bannière neutre en raison de la guerre en Ukraine.

Pas sûr que Novak Djokovic fasse le déplacement pour la tournée américaine cet été. Déjà privé de l’Open d’Australie en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19, le Serbe pourrait également manquer le prochain US Open (du 29 août au 11 septembre). Selon les informations du journal britannique The Telegraph, les pouvoirs publics américains n’ont pas l’intention d'alléger les conditions d’accès au territoire des Etats-Unis pour le tournoi de tennis.

Si les Etats-Unis ont retiré l’obligation de présenter un test négatif pour entrer sur leur sol, ils n’ont pas l’intention de supprimer l’obligation vaccinale. De fait, les joueurs et joueuses non-vaccinés seront privés du dernier tournoi du Grand Chelem de l’année. Opposé à la vaccination et au cœur d’un spectaculaire imbroglio en Australie en début d’année, Novak Djokovic se verrait ainsi privé de l’US Open en raison des règles sanitaires américaines.

Russes et Biélorusses autorisés sous bannière neutre

A l’inverse de "Nole", les joueurs et joueuses russes seront bien de la partie à Flushing Meadows. Contrairement aux organisateurs de Wimbledon, qui ont décidé de bannir les Russes et les Biélorusses du tournoi londonien en raison de l’invasion de l’Ukraine, ceux de l’US Open les autorisent à jouer le dernier tournoi majeur de la saison sous bannière neutre.

Une décision officialisée ce mardi par l’intermédiaire d’un communiqué de la Fédération américaine de tennis.

"USTA autorisera les athlètes originaires de Russie et de Biélorussie à participer à l’US Open 2022 mais uniquement sous bannière neutre, ont indiqué les organisateurs de l’US dans un message publié sur les réseaux sociaux. Aux côtés des autres tournois du Grand Chelem, de l’ITF, de l’ATP et de la WTA, USTA qui possède et gère l’US Open a déjà condamné et continue de condamner l’invasion injuste et non-provoquée de l’Ukraine par la Russie. […] USTA va autoriser tous les joueurs éligibles, peu importe leur nationalité, à disputer l’US Open 2022."