US Open: Alcaraz poursuit son rêve de gloire après un marathon hallucinant contre Sinner

Carlos Alcaraz a battu Jannik Sinner ce jeudi en quart de finale de l’US Open. Après plus de cinq heures de lutte, l’Espagnol s’est imposé en cinq manches (6-3, 6-7 6-7, 7-5, 6-3) et disputera sa première demi-finale en Grand Chelem. En cas de titre aux Etats-Unis, le joueur de 19 ans écrira l'histoire de son sport.

On tient probablement le match de tennis de l’année 2022. La saison n’est certes pas encore terminée mais Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont offert un fantastique spectacle dans la nuit de mercredi à jeudi à l’US Open. Si le choc entre l’Espagnol et l’Italien s’est achevé au petit matin en France, il s’est prolongé jusqu’au bout de la nuit à New-York. Après plus de cinq heures (5h14) d’un duel acharné et avec une balle de match contre lui, Carlos Alcaraz a fini par l’emporter en cinq manches (6-3, 6-7 6-7, 7-5, 6-3).

"Je ne sais toujours pas comment j'ai fait"

Le tout, sous les yeux d’un public totalement électrisé par les coups d’exception et le niveau de jeu affiché par les deux rivaux de cet incroyable quart de finale sur le court. Quelques semaines après sa défaite contre le joueur transalpin en huitièmes à Wimbledon, le jeune Ibère a pris une éclatante revanche.

"Je ne sais toujours pas comment j'ai fait, a lancé l’heureux vainqueur depuis le Stade Arthur-Ashe. Le niveau auquel j'ai joué, le niveau du match, la grande qualité du tennis. C'est incroyable, le match d'aujourd'hui. Jannik Sinner est un grand joueur. Comme tout le monde a pu le voir, son niveau est tout simplement incroyable."

Un duel renversant et haletant

Mieux rentré dans son match avec un break sur le premier jeu de service de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz s’est ensuite fait reprendre puis a glané un premier set qui a donné le ton pour la suite de ce quart de finale, un duel devenu le deuxième plus long affrontement de l’histoire à Flushing Meadows derrière la demi-finale 1992 entre Stefan Edberg et Michael Chang (5h26). Tout au long des cinq sets, l’Espagnol et l’Italien ont multiplé les points gagnants et un chassé-croisé au tableau d’affichage.

Vainqueur des deuxième et troisième manches au tie-break, Jannik Sinner est même passé tout près de conclure dans la quatrième. Malgré une balle de match sur son service, l’actuel 13e joueur mondial n’a pas réussi à finir le travail.

Sautant sur l’occasion, Carlos Alcaraz a égalisé à deux sets partout. Premier à céder sa mise en jeu dans la manche décisive, l’Espagnol s’est bien repris et a même réussi à prendre deux fois le service de son adversaire avant de terminer le travail sur sa première balle de match.

Alcaraz, plus jeune demi-finaliste depuis Nadal

Qualifié pour sa première demi-finale en Grand Chelem, Carlos Alcaraz défiera l’Américain Frances Tiafoe, victorieux d’Andrey Rublev en trois sets (7-6, 7-6, 6-4), au prochain tour. Mais à seulement 19 ans, le quatrième joueur mondial a déjà marqué les esprits.

C’est simple, l’Espagnol est devenu le plus jeune joueur qualifié dans le dernier carré d’un Majeur depuis Rafael Nadal en 2005. Quand son illustre compatriote réalisait pareille performance à Roland-Garros, Carlos Alcaraz venait tout juste de fêter ses deux ans.

Voilà un peu plus de 15 ans, Rafael Nadal avait remporté son premier tournoi du Grand Chelem sur la terre battue parisienne avant de finir l’année 2005 à la deuxième place du classement ATP. Carlos Alcaraz pourrait faire encore mieux en cas de sacre à l’US Open.

Lancé à la conquête de son premier Majeur, la nouvelle coqueluche du tennis grimpera au sommet du classement mondial si elle s’impose à Flushing Meadows. Le protégé de Juan Carlos Ferrero deviendrait alors le plus jeune numéro un mondial de l’histoire. Lui aussi lancé à l’assaut du trône, Casper Ruud semble être le seul joueur capable d’empêcher son avènement. A moins d’un exploit retentissant de Frances Tiafoe en demie.