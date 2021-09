US Open: Djokovic perd encore un set mais s'offre une revanche contre Zverev en demies

Après avoir perdu le premier set, Novak Djokovic a largement haussé son niveau de jeu pour balayer l’Italien Matteo Berrettini (5-7, 6-2, 6-2, 6-3) et se qualifier en demi-finales de l’US Open pour une revanche face à Alexander Zverev, après son échec aux Jeux olympiques.

Novak Djokovic s’est qualifié pour les demi-finales de l’US Open, ce jeudi matin en s’imposant (5-7, 6-2, 6-2, 6-3) face à l’Italien Matteo Berrettini (tête de série n°6). Comme aux premier et troisième tours, mais aussi en huitièmes de finale face à l’Américain Jenson Brooksby, le Serbe a perdu la première manche avant de reprendre le contrôle du match face à un adversaire qu’il a battu il y a deux mois en finale de Wimbledon dans un scénario ressemblant (6-7, 6-4, 6-4, 6-3).

Le premier acte de cette rencontre a d'abord vu l'Italien pilonner "Nole" qui n'a pas pu faire grand chose en retour et s'est fait breaker à 6-5. Berrettini a conclu sur sa quatrième balle de set, au bout de 77 minutes. Serein, le Serbe a breaké une première fois au 2e set, pour mener 3-1, ses retours prenant de mieux en mieux la mesure du service de son adversaire. Et il a égalisé à un set partout, en remportant encore la mise de Berrettini. Le scénario s'est ainsi répété, de façon inéluctable, dans les 3e et 4e manches.

Malgré une colonie italienne bruyante, le Serbe s'est vu réserver une ovation unanime par le Arthur Ashe, impressionné par sa montée en puissance. Il n’est plus qu’à deux marches de sa mission: réaliser le Grand Chelem calendaire.

Il a désormais rendez-vous en demi-finale face à l’Allemand Alexander Zverev pour sa revanche des Jeux olympiques. Le Serbe s’était en effet incliné face à son futur adversaire en demi-finales à Tokyo alors qu’il visait le Golden Slam (les quatre Grands Chelems sur une année calendaire plus le titre olympique). Djokovic s’était ensuite incliné dans le match pour la médaille de bronze.

Il s’est nettement repris depuis et le niveau de jeu affiché après la perte du premier set illustre son énorme détermination à décrocher son quatrième Majeur de l’année, performance seulement réalisée par l’Américain Donald Budge et l’Australien Rod Laver.