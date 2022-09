US Open: le message de félicitations de Nadal à Alcaraz

Rafael Nadal, recordman de Grands Chelems, a salué la performance de son compatriote Carlos Alacaraz, vainqueur de l’US Open pour la première de sa jeune et très prometteuse carrière, dimanche face Casper Ruud.

L’un est gaucher, l’autre droitier. Mais leur talent, leur précocité… et leur nationalité (espagnole) invitent inévitablement au jeu des comparaisons. Sans empêcher une grosse dose de fair-play. Rafael Nadal (36 ans), recordman de titres en Grand Chelem (22) a félicité son compatriote Carlos Alcaraz, dimanche à l’issue du son sacre à l’US Open, le premier Grand Chelem de sa carrière. Il l’a décroché à 19 ans… comme ce fut le cas de Nadal, sacré en majeur pour la première fois à cet âge à Roland-Garros en 2005.

"Je suis persuadé qu'il y en aura beaucoup d'autres!"

Grâce à son succès en finale face au Norvégien Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6, 6-3), Alcaraz a fait encore plus fort en devenant le plus jeune numéro mondial de l’histoire en détrônant le Russe Daniil Medvedev. "Félicitations Carlos Alcaraz pour ton premier titre du Grand Chelem et pour ta place de n°1 qui est l'aboutissement de ta première grande saison, je suis persuadé qu'il y en aura beaucoup d'autres!", a tweeté Nadal.

L'homme aux 22 titres du Grand Chelem, éliminé en huitièmes de finale de l’US Open par l’Américain Frances Tiafoe, a également eu un mot pour l'adversaire malheureux d'Alcaraz, le Norvégien Casper Ruud qui devient n°2 mondial. "Superbe effort Casper Ruud! Je suis très fier de toi! Pas de chance aujourd'hui, mais tu as réalisé un super tournoi et une super saison! Continue!"



Alcaraz, lui, avait du mal à réaliser la portée de son exploit après son sacre à Flushing Meadows. "C'est dingue, a-t-il confié en conférence de presse. Je n'aurais jamais imaginé y parvenir à 19 ans. Tout est arrivé si vite. C'est incroyable. J'en rêve depuis que je suis enfant, depuis que j'ai commencé le tennis. Alors soulever ce trophée c'est magnifique. C'est incroyable de laisser une trace dans l'histoire, mon nom... Mais ce qu'a réussi le Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic, ndlr), se maintenir à ce niveau pendant vingt ans est encore plus difficile. Je ne veux pas me comparer à eux, je les admire. J'ai une grande marge de progression du point de vue du mental, du tennis, du physique, de tout. Mon premier titre en Grand Chelem et la place de n°1 sont arrivés très vite, mais je ne dois pas stagner, rester dans ma zone de confort, je dois progresser. J'ai joué un grand tennis, mais j'ai aussi affiché un grand niveau mental, de coeur, et des ... énormes."