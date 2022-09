US Open: Nadal se met un coup de raquette, renverse Fognini et défiera Gasquet

Rafael Nadal a battu Fabio Fognini au deuxième tour de l'US Open (2-6, 6-4, 6-2, 6-1) dans la douleur et après s'être involontaire frappé le visage avec sa propre raquette. L'Espagnol affrontera Richard Gasquet pou une place en huitième de finale du tournoi américain.

De la sueur et du sang. Auteur d'un début de match catastrophique et malgré un coup de raquette dans le nez, qui lui a valu une brève intervention médicale, Rafael Nadal a renversé l'Italien Fabio Fognini (60e) (2-6, 6-4, 6-2, 6-1) dans la nuit de jeudi à vendredi au deuxième de l'US Open à New-York. Après avoir rasuré à propos de son petit bobo au visage, le Majorquin s'est montré plus sévère sur son niveau.

"C'est un des pires débuts de partie de ma carrière. Je suis toujours là et cela veut beaucoup dire pour moi, a estimé l'actuel troisième joueur mondial après sa victoire difficile. Mais ce n'était pas un bon match."

Face au premier joueur à avoir réussi à remonter deux sets contre lui en Grand Chelem pour finalement le battre, en 2015 déjà à Flushing Meadows, Rafael Nadal a mis longtemps avant d'enclencher la machine. Après plus d'un set à être dominé par son rival, le Majorquin de 36 ans s'est enfin réveiller.

Pour en arriver là, il a commis une avalanche de fautes directes et les conseils de son entraîneur Carlos Moya (les coachs sont autorisés à parler aux joueurs durant les matchs à l'occasion de cet US Open) ne semblaient rien devoir y faire, Nadal s'enfonçait face aux coups gagnants de Fognini.

Et pourtant, il a alors renversé la vapeur pour égaliser à un set partout avant d'assomer l'Italien en début de troisième manche, le relâchement de Fabio Fognini lui valant de commettre à son tour des fautes directes à la pelle.

Nadal "un peu sonné" par sa propre raquette

Après avoir lancé le rouleau-compresseur, Rafael Nadal semblait se diriger vers une fin de match plus tranquille quand soudain...patatras.

Un incident a failli de nouveau modifier le cours de la partie alors que Nadal menait 3-0 dans le 4e set: sur un revers en extension, sa raquette a rebondi par terre et lui est revenue en plein visage. A moitié sonné, saignant de l'arrête du nez, l'Espagnol s'est allongé, les yeux fermés, le temps de se faire soigner sur le court.

"J'étais un peu sonné et cela fait un peu mal, a ensuite expliqué l'homme aux 22 titres en Grand Chelem. Cela m'était déjà arrivé avec un club de golf, mais jamais avec une raquette de tennis!"

Gasquet pour éviter le 18-0

Sonné mais pas coulé, Rafael Nadal a fini le match avec pansement mais sans nouveau motif d'inquiétude. Au troisième tour, l'Espagnol affrontera le Français Richard Gasquet (91e mondial) contre lequel il n'a jamais perdu en 17 confrontations sur le circuit principal. Si le Majorquin ne veut pas penser au passé et se concentrer uniquement sur le prochain match, le Tricolore le sait, une tâche immense l'attend.

"C'est un kif quand même mais j'espère un peu récupérer déjà. On a 36 ans tous les deux mais je crois qu'au niveau de la récupération on n'est pas égaux, a estimé Richard Gasquet face à la presse. Il a encore gagné deux Grand Chelems cette saison, c'est incroyable et c'est l'un des plus grands exploits du sport selon moi. Je suis très heureux de le retrouver et j'y vais pour faire un très grand match et pourt une fois de faire autre chose. Il avait un peu mal aux abdos dernièrement, on ne sait pas ce qu'il peut se passer. [...] J'ai dix-sept défaites à zéro, cela ne fait pas un bien fou mais c'est fabuleux pour moi de pouvoir le rejouer. C'est exceptionnel."

Et le Français de conclure: "Je n'ai pas des énormes chances, je ne vais pas dire le contraire. Mais bon, il faut toujours croire en sa chance. Forcément je ne suis pas favori. 17-0 c'est affreux et très difficile mais il faut y croire. [...] Tout est possible."