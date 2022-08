US Open: pourquoi les chances de participation de Djokovic s'amenuisent

Les directives concernant les voyageurs étrangers, dans la lutte contre le Covid-19, n'ayant pas encore été assouplies par les autorités américaines, le Serbe Novak Djokovic ne devrait pas être en mesure de disputer l'US Open à partir du 29 septembre.

Plus que la présence de Nick Kyrgios sur l’affiche de l’US Open, c’est l’absence du Serbe Novak Djokovic qui a le plus fait réagir. A moins d’une semaine du coup d’envoi du 4e Majeur de la saison, la participation du Serbe apparaît de moins en moins probable en raison de son statut vaccinal. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, le temps joue contre lui.

L’intéressé entretient l’espoir de ses fans à Belgrade, où il s’entraîne sur dur, dans l’attente d’un assouplissement des règles en vigueur outre-Atlantique. Un espoir qui s’est embrasé lorsque que l’annonce d’un relâchement des règles visant à lutter contre le Covid-19 est tombée. Mais les nouvelles instructions faisaient référence aux établissements scolaires et aux restaurants notamment. Il n’a jamais été question des règles concernant les voyageurs étrangers.

Pas d'assouplissement en vue pour les voyageurs étrangers

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la principale agence fédérale des Etats-Unis en matière de santé publique, exige toujours d’un voyageur étranger souhaitant entrer aux Etats-Unis qu’il montre la preuve de sa vaccination contre le Covid-19. Et bien qu'il soit toujours notifié sur la page relative aux voyages que "le CDC réexamine celle-ci pour s'aligner sur les nouvelles directives", pour l'heure, rien n'a changé.

Or, Novak Djokovic l’a publiquement reconnu cette année: il n’est pas vacciné, et n’a pas l’intention de se retrousser les manches pour le devenir, quitte à faire une croix sur un possible 22e Majeur, lui qui court après le record absolu chez les hommes, détenu par Rafael Nadal (22). Tel est le prix qu’il est prêt à payer. Et qu’il a déjà payé en manquant les tournois d’Indian Wells et de Miami en mars, avant de se retirer du Masters 1000 de Cincinnati la semaine passée (il a aussi raté Montréal).

"Les principes de prise de décision concernant mon corps sont plus importants que n’importe quel titre ou quoi que ce soit d’autre. J’essaie d’être en phase avec mon corps autant que possible", a-t-il assumé auprès de la BBC en février dernier. Un mois plus tôt, Novak Djokovic avait été expulsé d'Australie où il devait participer à l'Open d'Australie au terme d'une bataille judiciaire sur son statut vaccinal.