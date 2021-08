US Open: toujours blessée, Serena Williams annonce son forfait

Insuffisamment remise d’une blessure à la jambe droite, Serena Williams ne participera pas à l'US Open cette année. Six fois lauréate à New York, l’Américaine de 39 ans l’a annoncé mercredi sur Instagram, à cinq jours du début du Majeur.

L’hécatombe continue. Après Roger Federer, Rafael Nadal et le tenant du titre Dominic Thiem, une autre grande figure du tennis mondial doit renoncer à participer à l’US Open. Dans un poste publié sur son compte Instagram, mercredi, Serena Williams a officialisé son forfait pour le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, qui débutera lundi à New York et durera jusqu’au 12 septembre.

"Après un examen attentif et en suivant les conseils des médecins et de mon staff médical, j'ai décidé de me retirer de l’US Open pour laisser mon corps récupérer complétement d’une déchirure aux ischio-jambiers", a déclaré l’Américaine, six fois vainqueure du Majeur américain.

Toujours à un sacre de Margareth Court

Blessée à la jambe droite, elle avait déjà dû abandonner, en larmes, au premier tour de Wimbledon contre la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich, le 29 juin dernier. L'ancienne numéro 1 mondiale, retombée au 22e rang WTA, n’a plus rejoué depuis. "New York est l’une des villes les plus excitantes au monde et l’un des endroits où je préfère jouer, regrette l’Américaine dans son message. Cela va me manquer de ne pas voir les fans mais j’encouragerai tout le monde de loin. Merci pour votre soutien et votre affection, je vous reverrai bientôt."

La cadette des sœurs Williams comptabilise 23 titres du Grand Chelem à son immense palmarès, et n’est qu’à un sacre du record de Margaret Court (24 Majeurs entre 1960 et 1973). C'est donc un déchirement de plus pour celle qui voit le temps défiler (elle aura 40 ans le 26 septembre), et n’a plus connu de succès en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie, en 2017.