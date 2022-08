US Open: classement ATP, record de Grands Chelems… les conséquences du forfait de Djokovic

Novak Djokovic a officialisé ce jeudi son forfait pour l’US Open (29 août-12 septembre). Le dernier vainqueur de Wimbledon s’apprête ainsi à perdre de gros points au classement ATP et laisse pour le moment le record de victoires en Grand Chelem à Rafael Nadal.

Novak Djokovic paie cher sa non-vaccination contre le Covid-19. Non-autorisé à entrer sur le sol américain, le 6e joueur mondial ne disputera pas l’US Open, comme il l’a annoncé ce jeudi. Finaliste l’année, le Serbe va perdre de gros points au classement ATP et rebat notamment les cartes pour la course au titre.

Djokovic devrait encore dégringoler au classement

Une sale année pour Novak Djokovic. Après ses 2000 points perdus à l’issue de l’Open d’Australie qu’il n’a pas non plus disputé pour les mêmes raisons sanitaires et son élimination en quart de finale à Roland-Garros en tant que tenant du titre, son titre à Wimbledon au mois de juillet ne lui pas non plus rapporté de points, l’organisation ayant décidée de ne pas en attribuer en raison de l’absence des joueurs russes et biélorusses.

Sèchement battu par Daniil Medvedev l’an passé en finale, le joueur avait alors marqué 1200 points. Avec ce manque à gagner, c’est une nouvelle chute conséquente au classement ATP qui l’attend. Actuellement 6e avec 4770 points, il se retrouvera donc dans deux semaines avec 3570 points, un total qui le classerait aujourd’hui à la 8e place. De quoi craindre une sortie du top 10? Ce serait une première depuis plus de quatre ans.

Son compteur bloqué à 21 titres en Grand Chelem, sa participation au Masters fortement compromise

L’annonce de Novak Djokovic est aussi une bonne nouvelle pour Rafael Nadal. Le joueur espagnol, vainqueur à Roland-Garros de son 22e titre du Grand Chelem, avait vu revenir le Serbe à une longueur après son sacre à Wimbledon. Il restera donc à 21, soit une unité de plus que Roger Federer, jusqu’en janvier prochain au minimum.

Pourtant, ce n’est que le troisième tournoi du Grand Chelem manque depuis le début de sa carrière sur le circuit en 2005. Le second de la saison, après l’Open d’Australie, et le deuxième aux États-Unis après 2017. Par ailleurs, ce forfait est un sacré coup dur pour ‘Nole’ concernant la course au Masters. Actuellement 13e à la Race, il perdra donc encore des rangs et part désormais de très loin pour faire partie des huit joueurs présents à Turin en novembre.

Le tableau s'ouvre

Enfin, l’absence du triple vainqueur du tournoi à Flushing Meadows fait de la place dans le tableau messiers. Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou encore Carlos Alcaraz, sans compter les nombreux outsiders, ont donc un concurrent de moins à sortir pour croire au titre. Et l’US Open pourrait bien connaître un cinquième lauréat différent sur les cinq dernières éditions.