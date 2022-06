Wimbledon: absence de points ATP, matchs le dimanche… Ce qui va changer cette année sur le gazon anglais

L’édition 2022 de Wimbledon qui démarre ce lundi présente plusieurs nouveautés, parmi lesquelles la disparition du ‘Sunday closed’, le dimanche sans match, la hausse du prize money ou encore le gel des points ATP, en réponse à l'exclusion des joueurs russes et biélorusses.

C’est une nouvelle édition particulière de Wimbledon qui s’ouvre ce lundi à Londres. Après une levée 2020 annulée et des jauges en tribunes en raison de la pandémie de Covid-19 en 2021, c’est notamment le contexte géopolitique qui aura un impact sur le Grand Chelem britannique cette année. Présentations des nouveautés et spécificités de ce Wimbledon 2022.

La Russie et la Biélorussie privées de tournoi, pas de points attribués

Le 20 avril dernier, les organisateurs de Wimbledon ont annoncé l’exclusion des joueurs russes et biélorusses du tournoi en raison de la guerre en Ukraine impliquant les deux pays voisins. Face à la colère des joueurs, l’ATP et la WTA ont décidé en réponse de n’attribuer aucun point pour le classement, ce qui, là aussi, n’a pas plu aux acteurs du circuit, Osaka et Paire en tête.

En conséquence, le tournoi sera privé pour la première fois de son histoire des deux premiers mondiaux du tableau masculin. Outre Zverev, blessé lors de sa demi-finale de Roland-Garros et toujours out, Medvedev, sur le trône, n’est pas autorisé à prendre part au Grand Chelem londonien de part sa nationalité russe. Parmi les autres absences, à noter celles de Rublev, Khachanov, Sabalenka, Kasatkina ou Azarenka.

Plus de pause le dimanche

Le premier dimanche de Wimbledon, le 3 juillet, sera un jour comme un autre, en dépit de la tradition. Le ‘Sunday Closed’, ou ‘Middle Sunday’, instauré pour préserver la quiétude des riverains et en profiter pour traiter le gazon, est en effet abandonné pour cette année. Il s’agira de la quatrième fois que des matchs se tiendront ce jour ; les précédentes exceptions ayant eu lieu en raison de conditions météorologiques poussant l’organisation faire une entorse à la tradition, pour ne pas accumuler trop de retard dans le programme. Wimbledon se tiendra donc sur 14 jours, permettant une augmentation de la billetterie, et donc du prize money.

Un prize money en hausse

Cette décision a donc l’avantage supplémentaire de faire grimper la dotation. Ainsi, les vainqueurs en simple empocheront chacun 2,33 millions d’euros, le finaliste remportant 1,22 millions d’euros, alors que la dotation globale du tournoi passe à plus de 46 millions d’euros. Concernant les tableaux simples, le prize money progresse de 7,5% par rapport à l’année dernière. Peut-être de quoi motiver les plus réticents à se donner à fond, malgré une stagnation assurée au classement ATP ou WTA.

Le Centre Court utilisé avant le début du tournoi

Dans la lignée de Roland-Garros, où des entraînements ont pu se tenir en public sur le court Philippe-Chatrier pendant les qualifications, le Centre Court a servi à certains joueurs au cours de la semaine écoulée, pour roder le gazon et empêcher les mauvaises surprises du début de tournoi, notamment après la blessure de Serena Williams l'an passé au premier tour. Une première, comme pour célébrer le centenaire de l’emblématique court.