Roland-Garros: opéré de la cheville, Zverev donne des nouvelles depuis sa chambre d'hôpital

Un pouce levé et un petit sourire, histoire de rassurer. Sérieusement touché à la cheville droite contre Rafael Nadal la semaine passée en demi-finale de Roland-Garros, et contraint à l'abandon sur la terre battue parisienne, le tennisman allemand Alexander Zverev a été opéré ce mardi, comme il l'a raconté sur Instagram.

"Nous avons tous notre propre chemin dans la vie, a-t-il écrit. Ceci est une partie du mien. La semaine prochaine, j'atteindrai le meilleur classement de ma carrière, celui de numéro 2 mondial, mais ce matin, j'ai dû subir une opération. Après des examens complémentaires en Allemagne, nous avons reçu la confirmation que les trois ligaments latéraux de ma cheville droite étaient déchirés. Pour revenir à la compétition aussi vite que possible, pour s'assurer que tous les ligaments guérissent correctement et pour retrouver une stabilité totale de ma cheville, la chirurgie était le meilleur choix. Ma rééducation commence maintenant et je vais tout faire pour revenir plus fort que jamais !"

Objectif US Open ?

En pleurs au moment de son abandon, Zverev avait été réconforté par Nadal, et par le monde du tennis dans les jours suivants. "Je continue à recevoir de nombreux messages, indique-t-il à ce sujet, et je tiens à remercier encore une fois tout le monde de m'avoir soutenu pendant une période aussi difficile."

Selon les dernières informations, l'Allemand aimerait disputer l'US Open cet été (29 août-11 septembre), et ne manquer ainsi "que" Wimbledon dans les tournois majeurs. Reste à savoir si cet objectif est atteignable après un passage sur la table d'opération début juin.