Wimbledon: coup de tonnerre, Nadal annonce son forfait pour la demi-finale contre Kyrgios

Rafael Nadal, blessé aux abdominaux, est contraint de déclarer forfait pour sa demi-finale de Wimbledon prévue vendredi contre Nick Kyrgios. Il a annoncé la triste nouvelle ce jeudi.

Coup de massue à Wimbledon. Victime d'une déchirure abdominale de sept millimètres de longueur, Rafael Nadal ne disputera pas sa demi-finale contre l'Australien Nick Kyrgios prévue ce vendredi. L’Espagnol, classé au quatrième rang mondial et double lauréat (2008 et 2010) du tournoi londonien, est contraint de renoncer.

>> Toutes les infos en direct sur Wimbledon

Il avait passé des examens jeudi matin après son succès difficile la veille en quart de finale face à l'Américain Taylor Fritz (3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6) et espérait pouvoir jouer cette demi-finale. Ce ne sera finalement pas le cas.

"C'est très dur, je suis très triste"

C'est lors d'une conférence de presse que Nadal a confirmé la triste nouvelle, qui avait été annoncée quelques minutes plus tôt par plusieurs médias dont RMC Sport. C'est à cause d'une blessure aux abdominaux qu'il doit jeter l'éponge.

"J'ai une déchirure abdominale. On a discuté toute la journée sur la décision à prendre, mais ça n'a aucun sens de jouer si je veux poursuivre ma carrière. La blessure empire de plus en plus. J'ai pris cette décision parce que je pense que je ne peux pas gagner des matchs de cette façon. Je ne peux pas faire le mouvement normal pour servir", a-t-il déclaré.

"Je ne peux pas prendre le risque de rester blessé deux ou trois mois. C'est très dur pour moi mais c'est ma décision, je dois vivre avec. Je suis très triste, je ne peux rien dire d'autre", a ajouté le joueur de 36 ans aux 22 titres en Grand Chelem, vainqueur des deux premiers Majeurs de l'année (Open d'Australie et Roland-Garros).

Il laisse donc Kyrgios accéder à sa première finale en Grand Chelem. Ce dernier défiera le triple tenant du titre Novak Djokovic ou le Britannique Cameron Norrie.