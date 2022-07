Wimbledon: Djokovic favorable à un changement sur l'une des traditions du tournoi

Après sa victoire dimanche face à Tim van Rijthoven juste avant le couvre-feu, Novak Djokovic a confié que des discussions étaient en cours pour débuter les matchs plus tôt sur les courts à Wimbledon.

Novak Djokovic est soulagé. Non seulement le Serbe s'est qualifié pour les quarts de finale à Wimbledon après une victoire en quatre sets face au surprenant Tim van Rijthoven (6-4, 4-6, 6-1, 6-2), mais il a terminé son match à 22h40, heure locale, quelques minutes avant le couvre-feu de 23 heures. Un moindre mal pour la tête de série numéro un, qui avait débuté sa rencontre à 20 heures, notamment en raison des célébrations du centenaire du Centre Court.

Dans le Daily Mail, Djokovic révèle que des discussions étaient en cours du côté des organisateurs pour ajuster la programmation sur les deux principaux courts du All England Club. Sur le central, les matchs débutent à 13h30 heure locale (14h30 en France), à 13 heures sur le numéro un (14 heures en France) et à 11 heures sur les autres courts (12 heures en France).

"Nous savons que Wimbledon a toujours respecté sa tradition. Les heures de début des matchs sur le Centre Court et le Court numéro un n'ont pas été modifiées depuis de nombreuses années, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des discussions sur la possibilité de déplacer le début des matchs sur les grands courts un peu plus tôt, notamment sur le Centre Court."

Des conditions différentes

Avant de poursuivre: "Mon entraîneur m'a dit qu'il en avait entendu parler. Il a été proche de Tim Henman et de certaines personnes du club. Je ne sais pas s'il l'a entendu de leur bouche. Mais il m'a dit qu'il y avait des discussions sur une approche un peu différente de cette question. Puisqu'il y a cette année des changements que nous n'aurions jamais pensé voir à Wimbledon, pourquoi ne pas avancer l'horaire d'une demi-heure, d'une heure ? Je pense qu'il serait très utile de terminer les matchs sans utiliser le toit", a-t-il expliqué.

Programmé en dernier sur le court central dimanche, le Serbe était certain qu'il terminerait sous le toit. Ce qui change beaucoup de choses, notamment "les conditions, le style de jeu, la façon dont vous vous déplacez sur le court. C'est plus glissant." Le joueur de 35 ans est même favorable à l'idée de démarrer les matchs plus tôt. "Maintenant, il y a des interviews sur le court, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je pense que la plupart des joueurs seraient probablement d'accord pour dire que nous voudrions tous que le début du match sur le Court Central soit avancé."

Qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon, Novak Djokovic affrontera l'Italien Jannik Sinner pour une place dans le dernier carré. Le Serbe pourrait ensuite retrouver David Goffin ou Christian Garin en demi-finale du tournoi qu'il a remporté six fois et dont il est le triple tenant du titre.