Voile: suivez en direct le départ de la Transat Jacques Vabre

Le départ de la Transat Jacques Vabre sera donné ce dimanche à 13h27 depuis le Havre. Si avec 79 bateaux au départ, le plateau est large, les regards se tourneront surtout sur les Ultimes, ces maxi-trimarans volants dont on attend beaucoup : spectacle et vitesse.

