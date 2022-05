F1: Pérez prolonge avec Red Bull

Vainqueur du Grand Prix de Monaco ce dimanche, Sergio Perez a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec Red Bull. Le pilote mexicain, troisième du classement des pilotes, arrivait en fin de contrat au terme de la saison en cours.

Un double soulagement pour Sergio Pérez. Deux jours après avoir remporté à Monaco sa première course de la saison, le pilote Red Bull voit son contrat prolonge de deux ans, soit jusqu’en 2024. "Après seulement sept courses cette semaine, Checo a amassé 110 points et quatre podiums, dont la première pole position pour un pilote mexicain au Grand Prix d'Arabie Saoudite et une victoire historique au GP de Monaco", rappelle le communiqué de son écurie.

Horner: "Un magnifique coéquipier (...) devenu une véritable force"

Au-delà de son triomphe dans les rues de la principauté, Pérez réalise un effectivement un début de saison réussi, puisqu’il ne compte que 15 unités de retard sur son coéquipier et leader du championnat Max Verstappen et 6 sur son dauphin Charles Leclerc, tout cela grâce à une superbe régularité (4 podiums, 2 quatrièmes places, 1 abandon).

"Depuis qu'il a rejoint Oracle Red Bull Racing, Checo a fait un travail fantastique, se félicite son patron Christian Horner sur le site de Red Bull. Maintes et maintes fois, il a prouvé qu'il était non seulement un magnifique coéquipier, mais à mesure que son niveau a augmenté, il est devenu une véritable force avec laquelle il faut compter. Cette année, il a franchi une nouvelle étape et l'écart avec le champion du monde Max s'est considérablement réduit, comme en témoignent sa superbe pole position à Djeddah plus tôt cette année et sa magnifique victoire à Monaco le week-end dernier".

"Ma relation avec Max, sur et en dehors de la piste, nous aide à avancer encore plus"

De son côté, le pilote se réjouit également de cette annonce, par le biais d’une vidéo sur ses réseaux sociaux mais aussi d’une déclaration dans le communiqué de son écurie: "Pour moi, cela a été une semaine incroyable. Gagner le Grand Prix de Monaco est un rêve pour tout pilote, puis annoncer à la suite de cela que je continuerai avec l'équipe jusqu'en 2024 me rend extrêmement heureux. Je suis tellement fier d'être membre de cette équipe et je me sens complètement chez moi ici maintenant. Nous travaillons très bien ensemble et ma relation avec Max, sur et en dehors de la piste, nous aide à avancer encore plus. Nous avons créé un formidable élan en tant qu'équipe et cette saison le montre. Je suis ravi de voir où cela peut nous mener tous à l'avenir".