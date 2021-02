F1: Pierre Gasly affiche ses ambitions au volant de l’Alpha Tauri

La nouvelle monoplace de Pierre Gasly pour la saison 2021 de Formule 1 a été dévoilée ce vendredi. Le pilote de l'écurie Alpha Tauri devra assumer cette année un nouveau statut de leader au sein de l'équipe.

Après McLaren, Alpaha Tauri est la deuxième écurie à présenter sa monoplace ce vendredi. Appellée AT02 pour la saison 2021, la monoplace sera équipée comme les années précédentes d’un moteur Honda conçu en Angleterre aux côtés de l’écurie partenaire, Red Bull. Assemblée à Faenza en Italie, elle sera décorée en majorité d’un bleu mat et de blanc. L'occasion pour l'écurie petite soeur de Red Bull de se donner de nouveaux objectifs, lors de la présentation de son équipe.

Un nouveau statut à assumer pour Pierre Gasly

Après une saison 2020 réussie, l’écurie italienne qui sera représentée par Pierre Gasly accompagné de son nouveau jeune coéquipier, Yuki Tsunoda ne cache pas ses ambitions, après avoir terminée à la septième place du championnat constructeur l’année précédente.

Pour sa quatrième saison en Formule 1, le pilote français sera le leader de son écurie. Un nouveau statut qui n’est pas prêt de déstabiliser le pilote français: "je crois vraiment que l'année dernière a été la meilleure de l'équipe en termes de fonctionnement, de développement, de performances et de gestion des week-ends de course. J'ai toujours soif de plus et je suis sûr que nous pouvons réaliser de grandes choses en 2021".

Après une saison précédente marquée par deux podiums dont une victoire historique à Monza, le Français de 25 ans est "prêt à assumer le rôle de chef d'équipe. Yuki est un pilote très rapide et il nous aidera à faire avancer l'équipe. Nous travaillerons ensemble pour y parvenir", confie Gasly. Yuki Tsunoda, sera le premier pilote japonais à courir en F1 depuis 2014. Le rookie de 20 ans succède au Russe Daniil Kvyat.

"Nous avons terminé septième du championnat, mais il y a eu des moments où nous nous battions pour être la quatrième ou la cinquième meilleure voiture du peloton. Nous nous battions contre de très bonnes équipes qui avaient de gros budgets et beaucoup d'expérience", résume le Normand qui espère être plus régulièrement à l’avant de la course cette année.

Pierre Gasly sera "un bon leader" selon le patron d’Alpha Tauri

À l’approche du début de saison de Formule 1 qui démarrera avec le Grand Prix de Bahreïn le 28 mars procahin, le patron de l’équipe italienne, Franz Tost s’attend alors à ce que Pierre Gasly "connaisse beaucoup de succès cette saison". Selon l’autrichien, "la bonne compréhension technique de Pierre lui permet de tirer le meilleur parti de la voiture. Pierre fait partie de l'équipe depuis un certain temps maintenant, il connaît donc toutes les procédures et notre façon de travailler, il sera un bon leader, aidant Yuki dans son développement ".