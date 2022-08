GP de Belgique: Verstappen remporte les qualifications... mais la pole est pour Sainz

Max Verstappen a dominé les qualifications du Grand Prix de Belgique ce samedi. Mais, pénalisé, le pilote Red Bull laisse la pole position à Carlos Sainz, qui a signé le deuxième temps.

Deuxième pole position en carrière pour Carlos Sainz. Après Silverstone, le pilote Ferrari s'élancera en première position ce dimanche dans le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il profite d'une pénalité infligée à Max Verstappen, vainqueur des qualifications mais ne qui partira seulement 15e, juste devant Leclerc, également sanctionné.

C'est donc Sergio Pérez prendra le départ en première ligne (2e), devant Fernando Alonso (3e) et Lewis Hamilton (4e). Retardée par un accident dans la course de Porsche, la séance de qualification de ce samedi a démarré avec près d’une demi-heure de retard. Parmi les événements marquants, Valtteri Bottas a été éliminé en Q1, une première pour lui depuis Monaco 2015, soit 148 courses.

Gasly partira 8e, Ocon 17e

De son côté, Pierre Gasly a signé seulement le 12e temps mais s’élancera en 8e position, profitant des nombreuses pénalités accordées devant lui (Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris, Ocon). "C’est vraiment une bonne position au vu de la saison et des performances, réagit le pilote Alpha Tauri au micro de Canal+. C’est une bonne qualification et un bon temps. Je suis assez content de la balance de la voiture. La qualification est positive, on a réussi à en tirer le maximum".

L’autre Français, Esteban Ocon, fait donc partie des pilotes ayant été sanctionnés pour des changements dans son moteur et s’élancera finalement en 17e position, après avoir signé pourtant un excellent cinquième temps en qualifications. Sur une piste propice aux dépassements, cela pourrait une belle remontée en vue pour le Français.