Basket: bonne nouvelle pour les Bleus, Gobert sera bien présent à la Coupe du monde

Comme rapporté par Le Figaro, une information confirmée par RMC Sport, Rudy Gobert participera bien à la Coupe du monde, organisée du 25 août au 10 septembre. Une bonne nouvelle qui intervient alors que Victor Wembanyama a de son côté annoncé son absence pour ce grand rendez-vous.

Le secteur intérieur des Bleus ne sera pas complètement dépeuplé. Après avoir reçu un coup sur la tête en apprenant l’absence de Victor Wembanyama, l’équipe de France pourra bien compter sur Rudy Gobert lors de la prochaine Coupe du monde, organisée aux Philippines, au Japon et en Indonésie (25 août-10 septembre).

Selon une information du Figaro, confirmée par RMC Sport, le pivot des Minnesota Timberwolves a décidé d’être de la partie. Le principal intéressé l'a lui-même confirmé à demi-mot en publiant sur Instagram une story avec le drapeau français et le trophée de la Coupe du monde.

La story Instagram de Rudy Gobert sur sa présence à la Coupe du monde © Instagram

Il y a plusieurs semaines, après l’élimination de sa franchise au premier tour des playoffs NBA contre les Denver Nuggets, futurs champions, l’ancien Choletais avait fait planer le doute sur sa participation au Mondial. Finalement, après avoir échangé avec Vincent Collet, son sélectionneur, Boris Diaw, manager de l’équipe de France ou encore ses coéquipiers Nicolas Batum et Evan Fournier, il a pris la décision de venir défendre le maillot bleu.

Wembanyama ne sera pas là

Depuis 2014 et sa première grande compétition avec l’équipe de France, Gobert n’a manqué que l’Euro 2017. Avec les Bleus, il a remporté cinq médailles internationales: l’argent à l’Euro 2022 et aux JO 2021 ainsi que le bronze au Mondial 2019, Euro 2015 et Mondial 2014.

Ce lundi, trois jours après sa draft aux San Antonio Spurs, Wembanyama a annoncé qu’il ne participerait pas à la Coupe du monde 2023. "Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé, a-t-il expliqué dans les colonnes de L’Equipe. J'espère que les gens comprendront. C'est frustrant pour moi aussi. L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possible avec elle. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire."

La Coupe du monde aux Philippines, au Japon et en Indonésie est le dernier grand rendez-vous avant les Jeux olympiques 2024 à domicile. Les hommes de Vincent Collet défieront le Canada, la Lettonie et le Liban lors du premier tour.