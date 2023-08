Coupe du monde de basket: "Un bon crochet pour se remettre les idées en place", faut-il s'inquiéter pour les Bleus après la lourde défaite face au Canada?

Lourdement battus par le Canada lors de leur premier match de la Coupe du monde de basket (95-65), les Bleus sont déjà dos au mur et la victoire sera obligatoire face à la Lettonie dimanche pour s'éviter une grosse déconvenue.

L'équipe de France de basket est tombée de très haut ce vendredi. Balayés par le Canada en ouverture de la Coupe du monde (95-65), les joueurs de Vincent Collet ont sombré en deuxième période, la faute notamment à un troisième quart temps désastreux (25-8). "Un écart dommageable" pour le sélectionneur tricolore, d'autant que les Bleus n'ont "plus le destin entre (leurs) mains".

Après ce terrible faux pas, la plus lourde défaite compétition officielle de l'ère Collet après les 27 points d'écart face à l'Espagne (69-96, Euro 2011) et les États-Unis (71-98, JO 2012), l'équipe de France, qui reste sur deux médailles de bronze consécutives dans un Mondial (2015, 2019), n'aura pas d'autres choix que de rebondir face à la Lettonie dimanche (15h30) pour ne pas déjà prendre l'avion du retour.

"La Lettonie n'est pas le Canada (les Lettons ont battu le Liban 109-70), à nous de rebondir et de retrouver notre jeu", a averti Vincent Collet. "Ça fait du bien de se prendre un bon crochet pour se remettre les idées en place, abonde Rudy Gobert, très discret ce vendredi (8 pts, 9 reb en 27 min). On est dos au mur mais c'est à nous de changer notre état d'esprit. On est une bonne équipe de basket."

Des retrouvailles avec l'Espagne dès le deuxième tour?

En cas de succès face aux Lettons dimanche, les Bleus "iront au deuxième tour", confirme Vincent Collet et ce, avant même le dernier match du premier tour face au Liban (mardi à 11h45). Pour rappel, les deux meilleures équipes sont qualifiées pour la prochaine phase, où elles croiseront avec le groupe de l'Espagne, championne du monde en titre.

Il faudra alors sortir les muscles pour terminer dans les deux premiers et se qualifier pour les quarts de finale. Un rendez-vous que les Bleus n'ont plus manqué depuis le Mondial 2010 en Turquie.