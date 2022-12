Basket: le programme du All Star Game, avec Wembanyama mais sans les stars de Monaco

La Ligue nationale de basket-ball organise ce jeudi son traditionnel All Star Game à Bercy. Si le phénomène Victor Wembanyama sera de la partie, plusieurs stars du championnat de France seront absentes des festivités en raison d’un match d’Euroligue.

35 ans après une première édition à Limoges en 1987, la LNB fait son show ce jeudi à l’Accor Hotels Arena de Paris-Bercy, à l’occasion du All Star Game. Rendez-vous emblématique de la saison de basket en France, le match entre les meilleurs joueurs tricolores du championnat de France et une équipe composée des stars étrangères de la Betclic Elite offrira une belle mise en lumière pour le basket hexagonal.

Un beau programme

En attendant le All Star Game à proprement parler - le coup d’envoi est prévu à 20h15 - les spectateurs présents à Bercy vont profiter de plusieurs concours mettant en scène les joueurs du championnat de France. Après un duel entre plusieurs meneurs lors du Skills Challenge, les meilleurs artilleurs de France s’opposeront débuteront les qualifications du concours à trois points. Le match entre les sélections tricolore et étrangère débutera ensuite.

Lors de la pause entre le premier et le deuxième quart-temps, les spécialistes du tir primé se départageront dans la finale du concours à 3pts.

A la mi-temps du choc entre les étoiles de Betclic Elite, sera venu le temps du spectaculaire concours de dunks. Enfin, la pause entre le troisième et le quatrième quart-temps donnera lieu à un tir à 100.000 euros. Un spectateur pourra ainsi toucher le pactole en marquant un panier depuis le milieu du terrain.

Wembanyama déjà star à domicile

Nouvelle star du basket français, Victor Wembanyama est déjà promis à un brillant avenir de l’autre côté de l’Atlantique. En attendant son départ vers la NBA où il fait office de favori pour devenir le premier choix de la prochaine draft, le joueur des Metropolitans 92 va donc disputer son premier (peut-être le dernier avant longtemps) All Star Game et participer au concours à trois points. A seulement 18 ans, le prodige a remporté sans surprise le vote du public, qui pouvait choisir un joueur de chaque équipe (France et étrangers).

"Je n’y pensais pas vraiment mais on va dire que, en ayant l’objectif de gagner les matchs et de performer, c’était prévisible, a estimé le jeune joueur de Boulogne-Levallois face à la presse ce mercredi. […] Comme tout concours, l’objectif c’est de gagner et en tant que shooter c’est l’occasion de se mettre un challenge. C’est intéressant."

Victor Wembanyama est donc déjà la star annoncée et ses apparitions seront contrôlées: ses prises de paroles médiatiques dans le cadre du All Star Game sont calées depuis plusieurs jours. Il est prévu qu'il ne parle aux journalistes que s'il est élu MVP du match ou s'il remporte le concours de trois points.

Et le principal intéressé de préciser sur son envie: "Je n’ai pas d’objectif sur ce match, à part la victoire. Je vais chercher à m’amuser, à faire du beau jeu mais je n’ai pas envie que l’on tourne sur un mach seulement de spectacle. J’ai avant tout envie de gagner, je vais bien m’échauffer et je vais faire des passes puis on verra."

Un match en plein pendant l’Euroleague

La star Victor Wembanyama sera là mais plusieurs autres joueurs majeurs de la Betclic Elite manqueront à l’appel lors de cette journée du All Star Game. En raison d’un problème de calendrier entre la LNB et l’Euroleague, les Monégasques Elie Okobo et Mike James ne seront pas à Bercy ce jeudi.

A la place, les leaders de la Roca Team défieront le Zalgiris Kaunas pour leur 16e match de la saison européenne (19h). Hugo Benitez (Bourg-en-Bresse) et Michael Stockton (Pau-Lacq-Orthez) les remplaceront sur le parquet.

dossier : Victor Wembanyama