NBA: le prix des places pour les matchs des Lakers explose en vue du record de LeBron James

LeBron James est tout proche de Kareem Abdul-Jabbar et de son record du nombre de points marqués en NBA. Les fans s’arrachent les billets pour les prochains matchs des Lakers afin d’assister à ce moment historique.

Voilà qui va encore une fois relancer le débat sur le meilleur joueur de tous les temps face à Michael Jordan. En marquant 26 points lors du succès des Lakers contre Indiana (112-111) dans la nuit de jeudi à vendredi, LeBron James s’est encore un peu plus rapproché du record du plus grand nombre de points marqués en NBA.

Avec 38.325 points marqués depuis le début de sa carrière en octobre 2003, la star de la franchise californienne accuse désormais un retard de 62 unités sur Kareem Abdul-Jabbar (38.387 pts). Sur le point de signer une performance grandiose, LeBron James va donc marquer l’histoire du basket et du sport lorsqu’il inscrira ce 63e point nécessaire pour dépasser la légende désormais âgée de 75 ans. Les fans s’arrachent les places pour les matchs où il pourrait battre le record.

Un record battu face à OKC ou au Bucks

Avant même le match de la nuit face aux Pacers, le prix des places pour les prochaines rencontres des Lakers et de LeBron James a connu une forte hausse. Si le billet moyen pour le duel contre Indiana se négociait aux alentours de 338 dollars et celui contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans atteignait seulement 300 dollars, les tickets des matchs contre OKC et face à Milwaukee ont grimpé.

Face au Thunder, cela coûte en moyenne 1075 dollars alors que contre les partenaires de Giannis Antetokounmpo le prix atteint déjà 1231 dollars.

Dans les faits, sauf performances de folie, la star des Lakers ne devrait pas battre le record de KAJ face aux Pelicans. Mais avec un match autour des 30pts, il aura une chance d’y parvenir dans la nuit de mardi à mercredi prochain face à OKC devant son public de la Crypto.com Arena. Bonne nouvelle pour les passionnés, il reste encore de nombreuses places disponibles avec un premier prix aux alentours de 326 dollars. Mais le montant moyen se situe désormais autour de 1150 dollars soit une augmentation de 390% par rapport au début de saison.

Sur la plateforme de revente Ticketmaster, on peut également trouver deux places proches du parquet sont en vente pour 200.000 dollars. Et si LeBron James ne dépasse pas le maître Kareem Abdul-Jabbar face au Thunder, il aura une nouvelle opportunité de le faire devant les fans angelenos lors d’un choc contre les Bucks de Milwaukee… l’autre franchise avec laquelle Kareem Abdul-Jabbar a joué en NBA avant de briller au Lakers.