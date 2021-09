Cyclisme: Alaphilippe et les Bleus ont bien fêté le nouveau sacre mondial

L’équipe de France de cyclisme a bien fêté le nouveau sacre mondial de Julian Alaphilippe, comme en atteste des vidéos partagées par le héros du jour sur les réseaux sociaux.

Les décibels après les watts. Les coureurs de l’équipe de France de cyclisme ont bien fêté le nouveau sacre mondial de Julien Alaphilippe, dimanche. Le héros du jour a partagé plusieurs vidéos des festivités dans la soirée de dimanche sur son compte Instagram.

Vegedream, Hot Stuff...

Le staff et ses compagnons de route se sont lâchés après une course magistrale. Ils ont emprunté le tube de l’équipe de France de football lors de son titre mondial en 2018, "Ramenez la coupe à la maison" de Vegedream.

La fête après le sacre de Julian Alaphilippe © Capture Instagram

Le maillot arc-en-ciel figurait en bonne place durant ce moment de communion, comme pour souligner sa conquête collective. Clément Russo, Valentin Madouas ou Benoit Cosnefroy, bière à la main, ont bien profité de ces rares instants de relâchement pour se déhancher sur le tube Hot Stuff de Donna Summer, rendu célèbre par le film Full Monty.



Marion Rousse, compagne de Julian Alaphilippe, participait également à la fête. Le natif de Saint-Amand-Montrond avait commencé à fêter de nouveau titre avec le public belge en engageant un impressionnant clapping depuis le podium. Il s’est imposé en solitaire à Louvain après un numéro phénoménal en s’échappant seul à 16 kilomètres de l’arrivée.

"Dans le final, tout le monde était focalisé sur Van Aert, Colbrelli, Van der Poel, a-t-il confié sur RMC Sport. Je n'étais pas là pour faire le sprint final mais pour dégoupiller la course et accompagner Florian (Sénéchal). Quand j'ai pris 10-15 secondes, je ne me suis pas posé de questions. Sur un circuit comme Louvain, il ne faut pas réfléchir."