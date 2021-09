Sa tactique, le public belge, ses prochains défis: Alaphilippe savoure et se projette

Désormais double champion du monde sur route, Julian Alaphilippe n'est pas rasasié. S'il compte prendre quelques jours pour savourer, le Français, invité du RMC Sport Show ce dimanche soir, veut aller chercher les victoires qu'il manque à son palmarès.

Jusqu'où s'arrêtera Julian Alaphilippe ? Double champion du monde ce dimanche à Louvain, le coureur de la Deceuninck-Quick Step avait encore du mal à réaliser son exploit du jour. "Depuis quelques années, je suis content de marquer, par ma carrière, par mes victoires, l'histoire de mon sport. Une victoire comme ça, ici, en Belgique, sur une terre de vélo, je ne pouvais pas rêver mieux. J'ai juste envie de réaliser et de profiter. Tout le monde peut être fier. Thomas Voeckler a construit un super groupe pour cette course. Tout le monde a fait le boulot, même dans les petits détails. C'est une victoire collective", a-t-il expliqué sur RMC.

Alors qu'il avait "carte blanche pour dynamiser la course", Julian Alaphilippe savait qu'il avait les jambes pour aller au bout. "Dans le final, tout le monde était focalisé sur Van Aert, Colbrelli, Van der Poel. Je n'étais pas là pour faire le sprint final mais pour dégoupiller la course et accompagner Florian. Quand j'ai pris 10-15 secondes, je ne me suis pas posé de questions. Sur un circuit comme Louvain, il ne faut pas réfléchir."

Les supporters belges, une motivation

Un exploit d'autant plus marquant que le Français a dû faire face à quelques remontrances de la part du public belge. "L'équipe de Belgique faisait partie des favorites. Le public rêvait de voir un coureur belge gagner. Je m'en suis servi de motivation. Le public a été incroyable, ça fait plaisir. C'est vrai que dans le dernier tour, certains me demandaient de ralentir. Je n'ai pas entendu que des trucs sympas mais j'ai été au bout de moi-même."

Désormais double champion du monde, que peut viser Alaphilippe ? S'il a atteint le graal avec le maillot irisé, le coureur de 29 ans est loin d'avoir coché toutes les cases, même si une victoire dans un Grand Tour n'est pas forcément sa tasse de thé. "Gagner un Grand Tour, la France attend ça depuis longtemps. Je ne sais pas si j'en suis capable. L'important est de prendre plaisir sur un vélo. J'aime courir comme je fais, j'aime attaquer. Je veux gagner les Classiques qu'il me manque, comme Liège-Bastogne-Liège ou le Tour de Lombardie. La victoire sur un Grand Tour, c'est encore autre chose. Je ne suis pas rassasié et j'ai encore des objectifs pour ma carrière."

Et pourquoi pas aller chercher un troisième titre consécutif l'an prochain, à Wollongong (Australie), pour égaler Peter Sagan, seul coureur à avoir conservé son maillot de champion du monde trois ans d'affilés ? En attendant de nouveaux frissons, Julian Alaphilippe restera à jamais le premier Français à conserver sa tunique deux ans consécutifs, et le 7e dans toute l'histoire du cyclisme.