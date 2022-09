Cyclisme: "Aucune chance que Remco Evenepoel parte", recadre Lefevere après l'intérêt d'Ineos

Manager de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, où Remco Evenepoel est engagé jusqu'en 2026, Patrick Lefevere a réagi ce jeudi à l'intérêt révélé d'Ineos Grenadiers pour le récent champion du monde. Le patron de la formation belge assure que le coureur de 22 ans restera au sein de sa structure.

Remco Evenepoel s'est offert dimanche dernier un titre de champion du monde, deux semaines après sa victoire sur le Tour d'Espagne, son premier Grand Tour. Avec quinze victoires cette saison, dont également Liège-Bastogne-Liège, le Belge de 22 ans s'est installé comme l'un des principaux cadors du peloton. Au point forcément de susciter l'intérêt, dont celui de l'équipe Ineos Grenadiers.

Ce mercredi, le site spécialisé Velonews a révélé l'échange après la Vuelta entre Dave Brailsford et son homologue Patrick Lefevere, qui dirigent respectivement Ineos Grenadiers et Quick-Step Alpha Vinyl. "C'est simple. Brailsford m'a envoyé un texto, ce qu'il ne fait pas très souvent. Il a dit: 'Félicitations, quel champion, et si vous voulez le vendre un jour, appelez-moi.", a confié le manager belge.

Patrick Evenepoel, père du prodige qui joue aussi le rôle d'agent pour son fils, a reconnu de son côté avoir eu une conversation téléphonique avec Ineos Grenadiers. Le tout frais propriétaire du maillot arc-en-ciel est engagé avec Quick-Step Alpha Vinyl jusqu'en 2026. "J'ai signé des contrats pour cinq ans, tant avec Remco qu'avec Soudal, Quick-Step et Specialized, a expliqué Lefevere au Nieuwsblad, abordant la question aussi de ses sponsors. Je vais faire tout mon possible pour respecter ces accords. Je n'aime pas utiliser le mot 'famille', car si vous êtes marié, vous pouvez toujours divorcer aujourd'hui aussi, mais il n'y a pas d'intentions allant dans le sens d'un départ."

"Toute cette saga m'a fait rire"

Patrick Lefevere va dîner ce jeudi avec le père de son coureur. Remco Evenepoel devrait aussi rencontrer prochainement son patron pour parler de l'avenir et de son contrat, qui pourrait être revu à la hausse. Le coureur a déjà averti son manager de son souhait de rester au sein d'une structure où il est passé professionnel en 2019.

"J'ai répondu à Braislford qu'il devrait peut-être acheter toute mon équipe s'il voulait Remco. Tout est à vendre; Mais donnez-moi une seule raison pour laquelle notre patron (Zdenek Bakkala, ndlr) vendrait son équipe à un autre milliardaire? Cela n'arrivera pas. C'est trop stupide pour que j'ai besoin de le dire, a poursuivi Lefevere. Il n'y a aucune chance, 0%. C'est non-négociable. J'ai aimé que Patrick et Remco m'appellent pour me rassurer, mais en fait toute cette saga m'a fait rire. Il y aura beaucoup de discussions au café et peut-être cinq journaux de plus seront vendus, mais tout cela à cause d'un message."

En cyclisme, les coureurs vont dans la majorité des cas jusqu'au bout de leur engagement. Les transferts sont ainsi très rares voire représentent encore des exceptions, là où les équipes attendent la fin des contrats pour signer de nouveaux coureurs. En attendant, Remco Evenepoel concluera sa saison 2022 le 4 octobre avec une participation à la classique belge Binche-Chimay-Binche.