Mondiaux de cyclisme: "Ils ont bien couru pour Alaphilippe", Lefevere critique la tactique des Belges

Patrick Lefevere s’est payé la stratégie mise en place par la Belgique lors des Mondiaux de cyclisme ce dimanche. Le patron de l’équipe Deceuninck-Quick Step, celle de Julian Alaphilippe, a assuré que les partenaires de Remco Evenepoel avaient indirectement permis au Français de conserver son titre de champion du monde.

Tenant du titre lors des Mondiaux de cyclisme, Julian Alaphilippe a signé dimanche un formidable doublé. Un succès en solitaire à Louvain au terme d’une fabuleuse course collective de toute l’équipe de France.

Si le désormais double champion du monde n’a pas totalement respecté les consignes du sélectionneur Thomas Voeckler, finalement heureux de cela, il a parfaitement senti le tempo de l’épreuve.

Au contraire de ses principaux et notamment du Belge Wout van Aert, présenté comme le grandissime favori à domicile et qui a terminé à une décevante onzième place. La faute à une stratégie qui a servi les intérêts de Julian Alaphilippe selon Patrick Lefevere.

"Si les Belges ont bien couru ? Oui, ils ont bien couru, a lancé le patron de l’équipe Deceuninck-Quick Step avec une pointe d’ironie pour la chaîne VTM et cité par la RTBF. Pour Wout van Aert? Non, ils ont bien couru pour Julian Alaphilippe."

Lefevere: "Pas normal de voir van Aert rouler derrière Alaphilippe"

Satisfait d’avoir vu l’un de ses protégés remporter la course et ainsi devenir seulement le septième coureur à conserver son titre mondial, Patrick Lefevere a regretté d’avoir vu les Belges durcir le rythme de la course sans pour autant avoir les jambes pour l’emporter.

"La mission de Remco Evenepoel c'était de durcir la course. Les Belges ont donc eu ce qu'ils voulaient. Mais quand on fait ça, il faut être sûr d'avoir encore quelques cartouches pour la fin de la course, a encore analysé le brillant directeur de la Deceuninck. Et on a bien vu qu'il n'y en avait plus. Avec tout le respect que j'ai pour Wout van Aert, c'est un coureur de classe mondiale, ce n'est pas normal de le voir rouler derrière Alaphilippe. Ce n'est tactiquement pas à lui de le faire."

Attendu pour le titre, Wout van Aert s’est raté. Pas de chance non plus pour Jasper Stuyven, quatrième et devancé au sprint par le Néerlandais Dylan van Baarle et par le Danois Michael Valgren pour le podium.

A l’inverse du clan tricolore où la fête a duré pendant une partie de la soirée à l’hôtel, les Belges faisaient grise mine après ces Mondiaux à la maison.