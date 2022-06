Dauphiné (7e étape): première pour Verona, Roglic met tout le monde d'accord et prend le jaune

La septième étape du Critérium du Dauphiné menant à Vaujany, la première en haute-montagne, a sacré l’Espagnol Carlos Verona (Movistar) aux termes des 135 kilomètres. C'est la première victoire en professionnel pour le grimpeur. Lâché prématurément, Wout van Aert cède le maillot jaune au profit de son coéquipier Primoz Roglic, deuxième de l’étape.

Première des deux journées en haute-montagne de ce Critérium du Dauphiné, cette septième étape a tenu toutes ses promesses et a couronné Carlos Verona au terme des 135 km entre Saint-Chaffrey et Vaujany. Leader du classement général ce matin, Wout van Aert a craqué dans l’interminable col de la Croix de Fer (29 km à 5,2%) et laisse sa tunique jaune à son coéquipier Primoz Roglic.

Après la disqualification de Juan Sebastian Molano pour son geste d’humeur sur Hugo Page et l’abandon de Chris Froome, malade, c’est 138 coureurs qui ont pris le départ ce matin à Saint-Chaffrey. Le peloton a tout de suite été mis dans le bain puisque dès les premiers kilomètres les pentes du col du Galibier ont défilé sous les roues des coureurs. Un groupe d’une vingtaine de coureurs en profitent pour prendre les devants, dont Pierre Rolland, Kenny Elissonde, Victor Lafay ou encore Carlos Verona.

Roglic marque les esprits, Gaudu coince

Mais les grandes manœuvres commencent dans le col de la Croix de Fer. A l’approche du sommet, les Groupama-FDJ de David Gaudu imposent un tempo qui sera fatal à Wout van Aert, Enric Mas, Mattia Cattaneo et Wilco Kelderman. Les Bahrain de Damiano Caruso prennent le relais des Français avant que le leader italien ne place un démarrage sans conséquence. Dans la montée vers Vaujany, les Jumbo envoient les premières pics par l'intermédiaire de Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Le Slovène porte l’estocade à un peu plus d’un kilomètre du but et décroche Gaudu et Ben O’Connor. Il sera néanmoins trop court pour revenir sur Carlos Verona, qui s’est isolé dans la montée finale. Réputé pour être un équipier modèle, L’Espagnol s’offre la première victoire en professionnel après 13 ans de carrière.

Côté Français, David Gaudu, 7e, lâche quelques secondes sur Roglic mais remonte tout de même à la 6e place du classement général. Passé en tête du Galibier et de la Croix de Fer, Pierre Rolland a assuré son maillot de meilleur grimpeur, son deuxième sur le Dauphiné après 2008.

Demain les coureurs auront à faire à une étape de 139 kilomètres entre Saint-Alban-Leysse et le Plateau de Solaison, juge de paix de ce Critérium du Dauphiné 2022. En 2017, Jakob Fuglsang avait levé les bras en haut de cette difficulté et avait remporté le classement général par la même occasion.