Mondiaux de cyclisme: le beau clapping d'Alaphilippe avec le public belge

Champion du monde pour la deuxième fois de suite ce dimanche, Julian Alaphilippe a vécu un moment de communion avec le public belge, malgré la déception des locaux qui n'ont pas réussi à obtenir de médaille.

Le public belge n'est pas si rancunier que cela. Malgré un dénouement décevant pour Wout van Aert et ses coéquipiers, les supporters présents à Louvain ont célébré Julian Alaphilippe, à nouveau sacré champion du monde ce dimanche. Le Français a pu communier avec le public en réalisant un beau clapping.

"Dans le dernier tour, je n'ai pas entendu que des trucs sympas"

Pourtant, tout ne fut pas rose pour Julian Alaphilippe pendant la course puisque sur la ligne d'arrivée, il avait reconnu que le public n'a pas toujours été bienveillant avec lui: "Beaucoup de supporters belges me demandaient de ralentir, ils n’avaient pas toujours des mots très sympas, je les en remercie parce que ça m’a donné envie d'appuyer encore plus fort". Quelques instants avant de franchir la ligne, il semblerait aussi que le Français ait été visé par un jet de boisson.

Plus tard, au micro de RMC, le double champion du monde a tempéré, rappelant l'ambiance extraordinaire tout au long du parcours: "Le public rêvait de voir un coureur belge gagner. Je m'en suis servi de motivation. Le public a été incroyable, ça fait plaisir. C'est vrai que dans le dernier tour, certains me demandaient de ralentir. Je n'ai pas entendu que des trucs sympas mais j'ai été au bout de moi-même".