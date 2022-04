Paris-Roubaix: qui est Bas Tietema, le YouTubeur au départ de l’Enfer du Nord

Le Néerlandais Bas Tietema sera au départ de Paris-Roubaix ce dimanche. Il y a quelques mois encore, le coureur de la Bingoal était pourtant loin de penser être au départ de la reine des classiques.

De YouTube à la Trouée d’Arenberg, il n’y a qu’un pas. Bas Tietema (27 ans) s'apprête à le franchir ce dimanche, au départ de Paris-Roubaix à Compiègne. Le pensionnaire de la formation belge Bingoal Pauwels Sauces WB s’est fait connaître, non pas en tant que coureur professionnel, mais en tant que YouTubeur avec sa chaîne “Tour de Tietema”, cumulant 130.000 abonnés. Mais avant d’être un vidéaste, Bas Tietema était destiné à être coureur professionnel.

En 2014, le natif de Zwolle prend la troisième place de Paris-Roubaix espoir derrière Mike Teunissen, actuel coureur de la Jumbo-Visma. Par la suite, il signe un contrat avec l’équipe de développement de la BMC avant de faire le grand saut dans le monde professionnel en 2017, avec l’équipe irlandaise An Post Chain Reaction. Sauf que là-bas, rien ne se passe comme prévu. Constamment embêté par des problèmes cutanés, Bas abandonne près de la moitié des courses auxquelles il prend le départ. Son contrat n’est pas reconduit et le rêve professionnel ne dure qu’une saison pour le Néerlandais.

Tietema ne perd néanmoins pas la face et se lance à corps perdu sur YouTube. Il a ouvert une chaîne en 2011, qu’il n’alimentait jusque là qu’à temps partiel (emploi du temps de cycliste oblige). Au fil des mois, sa chaîne prend de l’ampleur, le nombre d’abonnés gonfle et le contenu devient de plus en plus professionnel.

A défaut de le faire sur un vélo, Bas Tietema se rend sur le Tour de France tous les étés pour y faire ses vidéos. Entre concours de wheeling avec les coureurs, distribution de pizza et remise du maillot vert à Mark Cavendish, Tietema propose un contenu décalé sur un sport vieillissant. "L'arrêt forcé de ma première carrière m'a donné la possibilité d'essayer une deuxième carrière dans les médias, confie-t-il pour Cycling Uptodate. Maintenant, les deux se sont réunis et se renforcent mutuellement. C'est la meilleure chose."

Retour dans le peloton professionnel

Pour autant Tietema n’en oublie pas son rêve de gosse : être cycliste professionnel. N’ayant plus la forme physique de ses meilleures années, le monde professionnel semble bien loin pour l’ancien troisième de Paris-Roubaix espoirs. Le Néerlandais va se lancer ce défi de renouer avec le peloton, qu’il avait quitté en 2017. En parallèle de la chaîne Youtube, Tietema et ses amis (Josse Wester et Devin van der Wiel) lancent Tour de Tietema, une équipe de cyclisme ambitionnant de remporter une course. C’est à partir de ce moment qu’il reprend goût aux courses.

"Quand j'ai réalisé que je pouvais rouler en tête dans des courses amateurs et de nouveau prendre du plaisir sur le vélo, nous avons lancé le défi de m'entraîner tout un hiver. Cependant, j'ai besoin d'un objectif pour m'entraîner, alors avec Bingoal, qui sponsorise le Tour de Tietema, nous avons trouvé le défi ultime et c'est de devenir un coureur professionnel."

En janvier 2022, Bas Tietema obtient le droit de faire un stage en Espagne avec les Belges. "Le niveau professionnel est très élevé et de nombreux coureurs vraiment bons n'arrivent jamais à signer ce contrat professionnel. C'est vrai que le parrainage Bingoal est un tremplin mais c'est aussi plus de pression. C'est un peu comme être le fils de l'entraîneur de son équipe de football. Vous devez faire vos preuves un peu plus", détaille-t-il. De ce long processus, Bas Tietema en fait une série de vidéos intitulée “Plan Bas” dans laquelle il fait découvrir à ses abonnés tous les rouages du monde professionnel: “Il y a tellement d'histoires à raconter de l'intérieur du peloton!”

Le 1er février, Bas Tietema et la Bingoal Pauwels Sauces WB annoncent conjointement la nouvelle: il redevient coureur professionnel. Par là même occasion, il trouve un équilibre qui semble le combler: "Quand j'étais chez BMC, le cyclisme était tout ce que j'avais, admet-il. Maintenant, j'ai la chaîne YouTube, notre site Web, un club de cyclisme et une boutique en ligne à côté de ma carrière de cycliste. Cela me donne de l'énergie pour me rendre aux courses avec notre personnel."

Huit ans après son seul fait d'arme dans le peloton, Bas Tietema aura donc de nouveau l’occasion de poser ses roues sur les pavés nordistes et de briller sur cette course dont il rêve depuis qu’il est enfant.