Vuelta (3e étape) : le gros coup de Taaramäe, qui s'empare du maillot rouge

Pour la première étape de montagne de cette Vuelta 2021, Rein Taaramäe a su attaquer au meilleur des moments, ce lundi, pour s'adjuger en solitaire l'étape au sommet du Picón Blanco. Le coureur estonien rafle aussi le maillot rouge à Primoz Roglic et le maillot à pois.

Rein Taaramäe est de retour. Dix ans après sa dernière victoire sur la Vuelta, le coureur d'Intermarché Wanty-Gobert a accéléré à 1,5km de l'arrivée pour s'adjuger la victoire en solitaire, ce lundi, au sommet du Picón Blanco. La première ascension de première catégorie de ce Tour d'Espagne. L'Estonien réalise un superbe coup, puisqu'il prend le maillot rouge de leader et le maillot à pois de meilleur grimpeur. Joseph Dombrowski (UAE) et Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) complètent le podium, juste devant Lilian Calmejane (AG2R), grand bonhomme de la journée.

Alors qu'on attendait une grande explication entre les favoris après 202km de course entre Santo Domingo de Silos et le Picón Blanco, la grande bataille n'a finalement pas eu lieu. Le groupe des favoris a franchi la ligne 1'45" après le vainqueur du jour. Si Primoz Roglic, Enric Mas, Miguel Angel Lopez, Adam Yates et Mikel Landa ont limité la casse, Romain Bardet, Guillaume Martin et surtout Richard Carapaz, récent champion olympique, ont perdu du terrain sur les favoris.

Elissonde nouveau dauphin de Taaramäe

En plus de la victoire d'étape, Rein Taaramäe récupère également la place de leader au nez et à la barbe de Primoz Roglic, porteur de la tunique depuis sa victoire lors de la première étape. Le double tenant du titre est désormais troisième du général, à 30 secondes de l'Estonien. Le Slovène est entouré de deux Français: Kenny Elissonde, 2e à 25" de Taaramäe et Lilian Calmejane, 4e, à 35". Richaud Carapaz, le grand perdant du jour, est relégué à 2'15" du leader.

Après cette longue journée, les coureurs ont désormais rendez-vous avec une étape de plat ce mardi entre El Burgo de Osma et Molina de Aragón (164 kms). Une étape promise aux sprinteurs où Arnaud Démare sera attendu, après la déception de dimanche et sa 14e place à Burgos.