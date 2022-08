Vuelta (6e étape): Vine s'impose au sommet, Molard perd son maillot rouge au profit d'Evenepoel

Le coureur australien de la formation Alpecin-Deceuninck Jay Vine a remporté jeudi en solitaire la 6e étape du Tour d'Espagne au sommet de l'inédit Pico Jano. Le jeune belge Remco Evenepoel (Quick-Step), très costaud dans la montée finale, passe leader au général, au détriment de Rudy Molard (Groupama-FDJ).

Un sixième maillot rouge en six étapes. Remco Evenepoel est le nouveau leader de la Vuelta au terme de la sixième étape remporté par Jay Vine. Le coureur australien a contre-attaqué dans la montée finale vers le sommet du Pico Jano, a rejoint puis a déposé l'Ukrainien Mark Padun, devant depuis le début de la journée, et a conservé ses quelques secondes d'avance devant les cadors du peloton pour finir par franchir la ligne en premier, dans le brouillard.

Le gros travail d'Evenepoel, Roglic limite la casse

Le vainqueur du jour a fini quinze secondes devant Evenepoel (22 ans), qui a imposé un rythme effréné au peloton au début de la dernière ascension pour semer Landa, Poels, Carapaz ou Uran, et devant l'Espagnol Enric Mas, troisième seize secondes derrière. Au général, Evenepoel s'empare du maillot rouge pour la première fois de sa jeune carrière. Le Français Rudy Molard (Groupama-FDJ), en rouge ce jeudi, pointe désormais à 21 secondes de Evenepoel, et Mas à 28 secondes.



Primoz Roglic, grand favori pour signer un quadruplé, a terminé l'étape à la 5e place avec Pavel Sivakov, Simon Yates et d'autres candidats au général, à 1'37 secondes de Vine. Il pointe à la quatrième place au général, à une minute et une seconde d'Evenepoel. Vendredi, la 7e étape démarrera quasiment au niveau de la mer pour s'élever jusqu'à 1600 mètres d'altitude avec l'ascension du Port de San Glorio (1ère catégorie), avant un final plat jusqu'à Cisterna.