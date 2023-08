Vuelta: Vingegaard, Evenepoel, Roglic... Un plateau royal pour le dernier grand tour de la saison

Remco Evenepoel et Primoz Roglic, les deux derniers vainqueurs du Tour d'Espagne, se retrouveront sur la Vuelta qui débute ce samedi. Le Slovène devra lui partager le rôle de leader à la Jumbo-Visma avec Jonas Vingegaard, qui vient avec des ambitions.

Un plateau de rêve pour les organisateurs de la Vuelta. La bataille pour le maillot rouge s'annonce coriace entre le tenant du titre Remco Evenepoel et les deux stars de la surpuissante Jumbo-Visma, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard dans la 78e édition du Tour d'Espagne, qui s'élance samedi.



Après un Tour de France à deux vitesses, dominé de la tête et des pédales par le Danois Jonas Vingegaard et le Slovène Tadej Pogacar, la Vuelta devrait donc laisser place à un match à trois, en l'absence du jeune slovène. Mais la formation UAE Emirates aura des ambitions avec son nouveau prodige espagnol Juan Ayuso, troisième l'an passé à seulement 19 ans. Le nouveau phénomène partagera le rôle de leader avec le Portugais Joao Almeida, troisième du dernier Tour d'Italie.



Sur un nuage, le Belge Evenepoel, 23 ans, devenu le plus jeune champion du monde du contre-la-montre à Glasgow au début du mois, se présente seul, ou presque, face au monstre à deux tête de la Jumbo-Visma. Sans les Français Julian Alaphilippe et Rémi Cavagna, son équipe Soudal Quick-Step, emmenée par le Tchèque Jan Hirt, aura du mal à rivaliser avec les géants de la Jumbo, UAE et Ineos-Grenadiers.

Roglic revanchard

En mai dernier, le "petit cannibale" avait tenu tête à Roglic sur les premières étapes du Tour d'Italie, avant d'être testé positif au Covid-19 et contraint à l'abandon. Le Slovène de 33 ans ne s'est pas fait prier pour récupérer son maillot rose de leader et remporter le Giro pour la première fois, au détriment de Geraint Thomas lors du dernier chrono. A 37 ans, le Britannique participera seulement pour la deuxième fois à la Vuelta, dans un rôle de leader pour Ineos Grenadiers avec notamment Egan Bernal en soutien.

En pleine confiance, Roglic, qui a fait l'impasse sur le Tour de France, a remporté toutes les courses auxquelles il a participé cette saison (Tirreno-Adriatico, Tour de Catalogne, Giro d'Italia, Tour de Burgos). Le coureur slovène arrive revanchard sur les routes ibériques, qu'il avait quittées prématurément l'an dernier après une chute sur la 16e étape.



Son concurrent principal pour un quatrième sacre sur la Vuleta sera finalement son propre coéquipier, Jonas Vingegaard, qui vient de remporter le Tour de France pour la deuxième fois consécutive.

Alignés tous les deux sur un Grand Tour pour la première fois depuis plus d'un an, ils partagent le même objectif: faire de la Jumbo-Visma la première équipe à remporter les trois épreuves majeures du circuit (Tour de France, Giro, Vuelta) en une seule saison. Déjà présent en Italie et sur la Grande Boucle, le grimpeur américain Sepp Kuss sera à nouveau là pour aider. Roglic a même dit que Kuss pourrait se retrouver en situation de gagner la course en fonction du scénario.

Un parcours pour les grimpeurs

La course longue de 3.153,8 kilomètres s'élancera à Barcelone le 26 août et se terminera à Madrid le 17 septembre au terme d'un parcours de 21 étapes. Ce dernier débutera par un contre-la-montre par équipes, comme c'est toujours le cas sur la Vuelta, avec 22 équipes et 176 coureurs alignés pour ce dernier Grand Tour de la saison.



Après la mise en jambe, la route va s'élever très tôt, avec une première étape de montagne dès le troisième jour de course. Le mythique Col du Tourmalet, en France, lors de la 13e étape, et l'Alto de l'Angliru, dans les Asturies, lors de la 17e étape, constituent des défis de taille. L'étape 20, qui compte 10 côtes classées, offrira aux favoris l'une des dernières chances de gagner ou de reprendre du temps au classement général, avant une arrivée au sprint pour la 21e étape à Madrid.



Sur ce tracé qui devrait sourire aux grimpeurs, le reste du peloton aura sûrement du mal à suivre la cadence des trois favoris. Aux bords des routes, les Espagnols seront aussi derrière Enric Mas, leader de la Movistar, deuxième l'an dernier. Le pays attend un sacre depuis la victoire d'Alberto Contador en 2014.



En l'absence de Thibaut Pinot, ce sont notamment les jeunes pouces de l'équipe Groupama-FDJ Romain Grégoire et Lenny Martinez, 20 ans, qui porteront les espoirs tricolores, avec Romain Bardet (Team DSN-Firmenich) ou encore Kevin Vauquelin (Arkéa-Samsic). La jeune garde française est déjà très attendue, tout comme l'espoir belge Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe), vainqueur l'an passé du Tour de l'Avenir.