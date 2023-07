Tour de France (9e étape): la belle émotion de Van der Poel pour l'hommage à son grand-père Poulidor

Très ému avant le départ de la neuvièe étape du Tour de France, qui s'élançait depuis le Saint-Léonard-de-Noblat, la ville de Raymond Poulidor, son petit-fils Mathieu van der Poel n'est pas parvenu à contenir ses larmes.

Mathieu van der Poel a fendu l’armure. Jusqu’ici, le coureur de la formation Deceuninck, petit-fils de la légende du Tour et icône populaire Raymond Poulidor, s’était efforcé d’apparaître le plus détaché possible de l’événement, alors qu’approchait ce dimanche 9 juillet. Une journée empreinte de nostalgie sur la route du Tour, avec une 9e étape dont le tracé rend hommage à "Poupou".

Les coureurs sont partis de Saint-Léonard-de-Noblat, la ville où repose Poulidor, ce dimanche matin, direction le puy-de-Dôme, théâtre de l’un des duels les plus mythiques de la Grande Boucle, qui l’a vu affronter Jacques Anquetil pour la victoire en 1964.

Un vélo très spécial

Pour l’occasion, Mathieu van der Poel a enfourché un vélo tout à fait unique retraçant la carrière de Poulidor. Avant le début de l’étape, il s’est aussi vu remettre l’un des deux vélos de piste que détenait Raymond Poulidor. Un moment de transmission terriblement émouvant pour le jeune coureur, tant le souvenir de son grand-père est encore présent. Corinne Poulidor, la maman de Mathieu van der Poel en parlait à notre micro la veille: "Je sais que ça va lui faire mal au coeur."

Et en effet, Mathieu van der Poel n’a pu retenir ses larmes sur le podium, ne parvenant pas à s’exprimer, étranglé par l’émotion, la gorge serrée. Le public présent a parfaitement réagi, l’applaudissant pour l’encourager dans cette épreuve. "Il le dit tout le temps qu’il aurait voulu faire un Tour avec son Papy", nous confiait encore Corinne Poulidor avant la 8e étape.

Mathieu van der Poel avait déjà craqué sur le podium après sa victoire à Mûr-de-Bretagne, sa seule à ce jour sur le Tour de France, un succès qui lui avait permis de revêtir ce maillot jaune qui a toujours échappé à son glorieux grand-père Raymond Poulidor.

S’il connaît par coeur ces routes qu’il empruntait plus jeune avec son frère, lorsque la famille se rendait en vacances dans le Limousin de Poulidor, l’arrivée au sommet du puy-de-Dôme correspond moins aux qualités de Mathieu van der Poel, qui ne devrait pas pouvoir se mêler à la lutte entre les favoris. Nul doute en revanche que le souvenir de son grand-père l’aura accompagné d’un bout à l’autre de cette journée.