Tour de France: AG2R avec Ben O'Connor et Cosnefroy mais sans Greg Van Avermaet

A un peu plus d’une semaine du Grand Départ du Tour de France, la formation française AG2R Citroën a dévoilé la liste des huit coureurs qui seront mobilisés dès le 1er juillet prochain à Copenhague. L’équipe de Vincent Lavenu sera construite autour de Ben O’Connor mais sans le Belge Greg Van Avermaet.

Un nouvel australien pour créer la surprise sur un Grand Tour? Un mois après la victoire de Jai Hindley sur le Giro, un autre Australien espère probablement monter sur le podium d’une course de trois semaines. Ben O’Connor, quatrième l’an passé et vainqueur à Tignes, sera la tête de gondole d’AG2R Citroën sur le prochain Tour de France. Le grimpeur australien sera bien entouré mais devra faire sans le vétéran Greg Van Avermaet, resté sur le carreau.

Pour la montagne, O’Connor pourra compter sur Geoffrey Bouchard, néophyte sur le Tour (meilleur grimpeur sur le Giro 2021 et la Vuelta 2019), Mickaël Chérel pour son 17e Grand Tour mais aussi le Luxembourgeois Bob Jungels, qui a retrouvé des couleurs sur le Tour de Suisse après des soucis physiques. 15e sur lors de la dernière édition, Aurélien Paret-Peintre sera lui aussi un soutien de poids pour Ben O’Connor.

Mais il n’y a pas que la montagne qui terrifie certaines équipes cette année. La première semaine, mêlant vent danois et pavés nordistes, pousse certaines équipes à emmener des coureurs à l’aise dans ces conditions. AG2R ne fait pas exception puisque les Belges Stan Dewulf et Oliver Naesen seront les anges gardiens du grimpeur aussie. La sélection est complétée par le puncheur français Benoît Cosnefroy qui devrait lui aussi aider O’Connor en vue du classement général tout en conservant une marge de manœuvre pour gagner une étape.

Vainqueur de Paris-Roubaix 2017, Greg Van Avermaet sera le grand absent de la liste de l’équipe AG2R Citroën Team pour le Tour de France. Le Belge n’a pas été retenu pour une neuvième Grande Boucle consécutive, ce qui aurait porté à dix son nombre de participations totales. Champion olympique en 2016 et porteur du maillot jaune sur le Tour en 2016 et 2018 Van Avermaet ne s’est plus imposé sur une course depuis septembre 2019. "C’est un crève-cœur, selon Vincent Lavenu, manager général. On a fait ce choix en âme et conscience hier matin au regard de la difficulté du Tour avec l’arrivée rapide en haute montagne où Bob Jungels nous a plus rassuré ces derniers jours.”

L’équipe AG2R Citroën ne s’est imposée que quatre fois depuis le début de saison mais partira "avec de grandes ambitions" selon les mots de Vincent Lavenu. "Le classement général reste l’objectif majeur mais ne sera pas le seul. Gagner une étape est une vraie délivrance donc on ira aussi dans les échappées pour ça. Nous ne souhaitons pas mettre la pression à Ben O’Connor avec des objectifs chiffrés car on le connaît il a besoin de bienveillance. On va lui prêter une attention particulière car on sait qu’il est capable de jouer avec les meilleurs, sans mettre tous nos œufs dans le même panier”.