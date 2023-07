Tour de France: après son abandon, Cavendish annonce un retour dans "quelques semaines"

Cinq jours après son abandon lors de la 8e étape du Tour de France, Mark Cavendish donne de ses nouvelles depuis l’hôpital. Victime d’une fracture à la clavicule droite, le Britannique devrait remonter sur un vélo dans les prochaines semaines alors qu'il doit participer aux Mondiaux.

Mark Cavendish donne de ses nouvelles. Le sprinteur britannique, tombé lors de la 8e étape du Tour de France et contraint à l’abandon, apprend être victime d’une fracture de la clavicule droite, avant d’évoquer un rétablissement dans "quelques semaines", dans une vidéo postée sur son compte Instagram depuis sa chambre d’hôpital.

"Je viens juste de sortir de la salle d'opération pour recouvrir (ma clavicule) d’une plaque, déclare le coureur d’Astana. Cela prendra un peu plus de temps que les deux semaines habituelles pour se remettre, car j'avais encore des vis présentes à la suite d’une précédente blessure. Mais ce n’est qu’une question de semaines, alors réjouissons-nous."

"J'ai été absolument bouleversé par l'amour et le soutien de tout le monde, poursuit-il, alors que le peloton de la Grande Boucle l'avait salué avec émotions. Fans, collègues, famille, amis. Merci beaucoup à vous. Ça n'a évidemment pas été la façon idéale de finir le Tour, mais ça fait partie de la beauté et de la brutalité du cyclisme! Mais je me suis senti incroyablement soutenu grâce à vous tous. Ma famille Astana me manque, mais je les encourage tous les jours, et je le ferai jusqu'à Paris."

Remis à temps pour les Mondiaux?

L’objectif est désormais d’être remis sur pied pour les Mondiaux de Glasgow, puisqu’il a été sélectionné avec la Grande-Bretagne. La course en ligne est prévu le 6 août, soit dans un peu plus de trois semaines. Dans le cas où il ne pourrait pas tenir sa place, il devrait peut-être se rabattre sur le Tour d’Espagne (26 août-17 septembre). Pour rappel, son équipe souhaite le conserver l’année prochaine, alors qu’il avait annoncé sa retraite au terme de la saison.