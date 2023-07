Tour de France: la résilience de Træen, qui court avec un coude fracturé depuis la première étape

Le coureur norvégien Torstein Træen (Uno-X) révèle qu’il dispute le Tour de France avec une fracture au coude depuis sa chute intervenue lors de la première étape. Le 129e du classement général souffre également du genou et du dos.

Il pourrait être un candidat sérieux au prix du super combatif du Tour de France. Loin de la lumière et des podiums, Torstein Træen (Uno-X) dispute sa Grande Boucle à lui, achevant souvent les étapes en queue de peloton. Le Norvégien semble s’en contenter. Et pour cause, il court avec une fracture au coude depuis sa chute lors de la 1ère étape autour de Bilbao, comme l’apprend Escape.

"Quand ils ont fait la radiographie, je n’étais pas très sûr de ce qu’il fallait faire"

"J'ai senti assez vite qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, explique-t-il au média à propos de son premier gadin. Que ça fasse mal quand je freine, c'était déjà particulier. Et aussi quand je change de vitesse alors qu'on utilise un système électronique, je me suis dit que ce n'était pas bon signe". La gêne se situe selon lui à l’intérieur du coude, même s’il "ne sait pas quel est le nom de l’os".

"Quand ils ont fait la radiographie, je n’étais pas très sûr de ce qu’il fallait faire", reconnaît-il sur la question de jeter l’éponge ou non. "Mon coude va plutôt bien", rassure-t-il ensuite. Son échappée sur la 5e étape, davantage pour se tester que par immense conviction, va également dans ce sens. "Je voulais juste m'y mettre, en avoir une nouvelle idée, parce que je ne l'avais pas vraiment fait depuis sept jours", témoigne-t-il.

Un genou douloureux, un dos "plein d’égratignures"

129e du classement général, le Norvégien a signé pour meilleur résultat une 65e place, justement lors de la 1ère étape. S’il pointe à 2h06 de Jonas Vingegaard au classement général, il pourrait profiter du profil montagneux des prochains jours pour se montrer de nouveau à l’avant, s’il en a encore la capacité.

Mais rien n’est moins sûr puisque les ennuis ne semblent pas terminés pour le 8e du dernier Critérium du Dauphiné. "Je suis encore tombé, dit-il sur sa nouvelle chute lors de la 8e étape. Je me suis cogné le genou, assez mal. Alors maintenant, le genou me fait mal. Il y a une blessure sur le dessus de la rotule et ce n'est pas un bon endroit où se faire mal". Il termine son état des lieux en évoquant son dos, "plein d’égratignures".

Opéré avec succès d'un cancer des testicules l'an dernier

Pourtant, ces stigmates ne semblent pas grand-chose pour Træen, définitivement résilient, au regard de son année passée. Un cancer des testicules lui a été diagnostiqué en mai 2022, après la découverte d’un marqueur tumoral au cours d’un contrôle anti-dopage de routine. Ce vendredi, sur la route entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais, il célèbrera l’anniversaire de son retour à vélo après son opération, deux jours avant de fêter ses 28 ans sur les pentes du Mont Blanc et de boucler une première quinzaine secouante sur le Tour.