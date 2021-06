Tour de France: Cavendish de retour sur la Grande Boucle

Sprinteur ayant décroché le plus de victoires dans l'histoire du Tour de France, le Britannique Mark Cavendish (36 ans) va faire samedi son retour sur la Grande Boucle après trois ans d'absence. Julian Alaphilippe est également présent dans la sélection de Deceuninck-Quick Step, mais pas Rémi Cavagna.

L'homme de l'île de Man est de retour. Trois ans après sa dernière participation au Tour de France, Mark Cavendish, sprinteur aux 30 victoires d'étapes sur l'épreuve (seul Eddy Merckx a fait mieux), prendra le départ de l'édition 2021 samedi prochain à Brest. Sa présence a été officialisée ce lundi par son équipe, Deceuninck-Quick Step.

Inenvisageable il y a quelques mois encore, la venue du Britannique (36 ans) a été rendue possible par le forfait du sprinteur numéro 1 Sam Bennett, maillot vert en 2020 mais touché à un genou, et par le retour en grâce du "Cav". Alors qu'il restait sur 1159 jours sans victoire, et avait envisagé de prendre sa retraite, Cavendish a de nouveau levé les bras sur le Tour de Turquie le 12 avril dernier, puis a remporté trois autres étapes les jours suivants, et encore un succès le 13 juin sur le Tour de Belgique, devant Tim Merlier, Pascal Ackermann, Dylan Groenewegen, Nacer Bouhanni ou Caleb Ewan.

"Heureux de revenir sur une course avec laquelle j'ai une telle affinité"

"Qui aurait pensé ça, hein? Quel immense honneur!", s'est réjoui ce lundi l'intéressé sur les réseaux sociaux.

Et d'en dire plus dans un communiqué de son équipe: "Je suis ravi de revenir sur le Tour de France avec Deceuninck–Quick-Step. Évidemment, les circonstances avec Sam pourraient être meilleures – il a eu un Tour spécial l'année dernière et je suis triste qu'il ne puisse pas défendre son maillot vert. Mais en même temps, je suis heureux de revenir sur une course avec laquelle j'ai une telle affinité, où j'ai tant de souvenirs. C'est la plus grande course cycliste au monde et je vais tout faire pour saisir cette opportunité."

Côté français, Julian Alaphilippe sera bien au départ aussi, avec son beau maillot de champion du monde sur les épaules. Victorieux dimanche de l'épreuve en ligne du championnat de France, Rémi Cavagna ne sera en revanche pas présent. Le "TGV de Clermont-Ferrand" n'avait pas prévu de participer au Tour cette année, et son programme n'a pas été revu après son titre national.