Tour de France: "De la folie pure", un ostéo de Bahrain-Victorious raconte les perquisitions avant le départ

Dans un entretien au Parisien, un ostéopathe de la team Bahrain-Victorious, Barnabé Moulin, revient sur la perquisition qui l'a visé quelques jours avant le départ du Tour de France depuis Copenhague. Il dépeint une "situation folle" et estime avoir été sali.

Avant même le départ de cette 109e édition, les coureurs de l'équipe Bahrain-Victorious étaient déjà dans l'oeil du cyclone. Fin juin, quelques heures à peine avant de s'élancer depuis Copenhague, des perquisitions ont été menées au sein de l'équipe dans le cadre d'une enquête ouverte depuis 2021 par le parquet de Marseille. Si du matériel électronique ou des médicaments ont été saisis, les membres de l'équipe bahreïnie parlent d'un "acharnement injustifié" à leur encontre.

"On est sur un gros truc de dopage dans votre équipe"

Ce jeudi, un ostéopathe de l'équipe, Barnabé Moulin, se confie dans les colonnes du Parisien. Il raconte notamment la perquisition qui l'a visée à son domicile, en Espagne. "Les policiers m’ont dit : 'On est sur un gros truc de dopage dans votre équipe.' Mais ça fait un an que ça dure et ils ne trouvent rien. Et si vous saviez comment ils cherchent… L’an dernier à Pau, ils ont vu des cintres dans ma chambre et ils en ont déduit que cela me servait pour des perfusions. Alors que c’était juste pour sécher mes vêtements."

La justice "manipulée" selon l'ostéopathe de la Bahrain-Victorious

Selon lui, l'hypothèse d'une manipulation de la justice par une personne proche du peloton est la plus probable. "Un type bien connu du milieu, qui est passé par une équipe française il y a quelques années et qui depuis se présente comme le grand lanceur d’alerte du dopage, alimente en 'infos' le parquet de Marseille et les manipule", explique-t-il. De fausses informations qui expliqueraient, selon Barnabé Moulin, l'absence de résultats. "C’est vraiment de la folie pure. J’ai l’impression qu’on a vendu aux policiers un scénario en or d’une équipe de dopés. Sauf que c’est n’importe quoi (...) Tout cela me saoule."

S'estimant sali et surpris par les méthodes employées ("Les policiers ont publié des photos de mon salon plus une autre d’une perquisition de notre médecin qui vit en Pologne où on voit des compléments alimentaires et du paracétamol. Il est médecin urgentiste. Heureusement qu’il a du paracétamol…"), il dit désormais avoir hâte d'être convoqué en France pour s'expliquer sur cette affaire.