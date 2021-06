Tour de France: des points de suture pour Alaphilippe après la première étape

Avant de prendre le départ de la deuxième étape du Tour de France ce dimanche, avec son maillot jaune sur les épaules, Julian Alaphilippe a révélé avoir eu quelques points de suture au genou.

Deuxième étape du Tour de France ce dimanche, entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne Guerlédan, et Julian Alaphilippe est déjà en défense de son maillot jaune, glané la veille à Landerneau après une première étape marquée par deux grosses chutes collectives.

En passant la ligne d'arrivée, le coureur Deceuninck - Quick Step avait le genou droit en sang. Rien de grave, mais il a tout de même fallu suturer. "J'ai passé une bonne nuit. J'ai eu besoin de quelques points de suture sur le genou mais rien de grave, a expliqué le champion du monde au micro de France Télévisions avant le départ du jour. Je suis très motivé. Aujourd'hui c'est encore une belle étape."

"Mon Tour est déjà réussi"

Pas de quoi freiner le Français de 29 ans, qui s'était envolé seul dans les derniers kilomètres de l'étape de samedi pour s'imposer dans la côte de la Fosse-aux-Loups et prendre les commandes du classement général. Une sixème victoire sur la Grande Boucle et le sentiment, déjà, du devoir accompli.

"Au moment du briefing j'avais dit que j'allais tout donner dans ce final. Il fallait durcir et faire mal aux autres sprinteurs au pied de la montée. Je savais qu'en montant à bloc on pouvait faire mal, racontait-il à l'arrivée. J'ai donné le maximum et j'ai pris quelques mètres d'avance et après je n'ai pas lâché. Merci au public, c'est incroyable. Merci du fond du coeur à tous. On peut dire que mon Tour est déjà réussi."